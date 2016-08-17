سحب ممطرة بمكة المكرّمة .. الدفاع المدني يتفاعل مع تنبيه "الأرصاد"

تتواصل للمساء وتحذير من التنزه في بطون الأودية والمرتفعات الجبلية

دعت إدارة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، المواطنين والمقيمين والزوّار، إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية.

وأكّدت ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات المناخية.

جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوُّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية، على محافظات "الطائف والعرضيات وميسان"، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.