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ثمن نهائي "إفريقيا": "الجزائر" في مواجهة "غينيا" و"مدغشقر" المفاجأة تواجه "الكونغو"

تُستكمل الليلة منافسات الدور ثُمن النهائي بكأس أمم إفريقيا بمواجهتين من العيار الثقيل، المتعة والتشويق سيكونان حاضرين فيهما؛ إذ سيظهر الحصان الأسود للمسابقة منتخب مدغشقر والمنتخب الجزائري الشقيق.

مدغشقر x جمهورية الكونغو

تُقام المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت الرياض، تأهل منتخب مدغشقر بعدما احتل المركز الأول في مجموعته برصيد 9 نقاط فيما احتل منتخب الكونغو المركز الثالث في المجموعة الأولى.

الجزائر x غينيا

تُقام المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت الرياض حيث احتل المنتخب الجزائري المركز الأول في مجموعته الثالثة بالعلامة الكاملة في حين تأهل منتخب غينيا بعدما جاء في المركز الثالث في مجموعته الثانية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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ثمن نهائي "إفريقيا": "الجزائر" في مواجهة "غينيا" و"مدغشقر" المفاجأة تواجه "الكونغو"
سبق

تُستكمل الليلة منافسات الدور ثُمن النهائي بكأس أمم إفريقيا بمواجهتين من العيار الثقيل، المتعة والتشويق سيكونان حاضرين فيهما؛ إذ سيظهر الحصان الأسود للمسابقة منتخب مدغشقر والمنتخب الجزائري الشقيق.

مدغشقر x جمهورية الكونغو

تُقام المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت الرياض، تأهل منتخب مدغشقر بعدما احتل المركز الأول في مجموعته برصيد 9 نقاط فيما احتل منتخب الكونغو المركز الثالث في المجموعة الأولى.

الجزائر x غينيا

تُقام المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت الرياض حيث احتل المنتخب الجزائري المركز الأول في مجموعته الثالثة بالعلامة الكاملة في حين تأهل منتخب غينيا بعدما جاء في المركز الثالث في مجموعته الثانية.

07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440
01:56 AM

ثمن نهائي "إفريقيا": "الجزائر" في مواجهة "غينيا" و"مدغشقر" المفاجأة تواجه "الكونغو"

A A A
محمد السيّد - الرياض
0
70

تُستكمل الليلة منافسات الدور ثُمن النهائي بكأس أمم إفريقيا بمواجهتين من العيار الثقيل، المتعة والتشويق سيكونان حاضرين فيهما؛ إذ سيظهر الحصان الأسود للمسابقة منتخب مدغشقر والمنتخب الجزائري الشقيق.

مدغشقر x جمهورية الكونغو

تُقام المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت الرياض، تأهل منتخب مدغشقر بعدما احتل المركز الأول في مجموعته برصيد 9 نقاط فيما احتل منتخب الكونغو المركز الثالث في المجموعة الأولى.

الجزائر x غينيا

تُقام المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت الرياض حيث احتل المنتخب الجزائري المركز الأول في مجموعته الثالثة بالعلامة الكاملة في حين تأهل منتخب غينيا بعدما جاء في المركز الثالث في مجموعته الثانية.

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