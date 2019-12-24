النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الشورى" يدعو إلى الإسراع في تخصيص الأندية وتنظيم دعم "النسائية"

المجلس وافق على مشروع الإستراتيجية الوطنية للادخار

وافق مجلس #الشورى في جلسته العادية الحادية عشرة من السنة الرابعة للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ؛ على مشروع الإستراتيجية الوطنية للادخار.

وطالب المجلس، الهيئة العامة للرياضة، بدراسة أفضل الآليات لتأسيس وتنظيم ودعم الأندية النسائية السعودية، وكذلك طالب هيئة الرياضة، بالإسراع في تخصيص الأندية الرياضية.

ووافق المجلس على الملحق البروتوكولي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن الاتفاق بتشكيل اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى، فيما ناقش التقريرين السنويين لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد للعامين الماليين 1439/1438 - 1440/1439 هـ.

مجلس الشورى مشروع الإستراتيجية الوطنية للادخار الهيئة العامة للرياضة دعم الأندية النسائية السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الشورى" يدعو إلى الإسراع في تخصيص الأندية وتنظيم دعم "النسائية"
سبق

وافق مجلس #الشورى في جلسته العادية الحادية عشرة من السنة الرابعة للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ؛ على مشروع الإستراتيجية الوطنية للادخار.

وطالب المجلس، الهيئة العامة للرياضة، بدراسة أفضل الآليات لتأسيس وتنظيم ودعم الأندية النسائية السعودية، وكذلك طالب هيئة الرياضة، بالإسراع في تخصيص الأندية الرياضية.

ووافق المجلس على الملحق البروتوكولي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن الاتفاق بتشكيل اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى، فيما ناقش التقريرين السنويين لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد للعامين الماليين 1439/1438 - 1440/1439 هـ.

24 ديسمبر 2019 - 27 ربيع الآخر 1441
12:42 PM

"الشورى" يدعو إلى الإسراع في تخصيص الأندية وتنظيم دعم "النسائية"

المجلس وافق على مشروع الإستراتيجية الوطنية للادخار

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
445

وافق مجلس #الشورى في جلسته العادية الحادية عشرة من السنة الرابعة للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ؛ على مشروع الإستراتيجية الوطنية للادخار.

وطالب المجلس، الهيئة العامة للرياضة، بدراسة أفضل الآليات لتأسيس وتنظيم ودعم الأندية النسائية السعودية، وكذلك طالب هيئة الرياضة، بالإسراع في تخصيص الأندية الرياضية.

ووافق المجلس على الملحق البروتوكولي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن الاتفاق بتشكيل اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى، فيما ناقش التقريرين السنويين لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد للعامين الماليين 1439/1438 - 1440/1439 هـ.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,720
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,438
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,805
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,294

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة