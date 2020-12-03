النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

3 طرق فعالة للتخلص من نزلة البرد بسرعة

قدّمتها طبيبة بريطانية ومقدمة برامج تلفزيونية

عددت الطبيبة البريطانية ومقدمة البرامج التلفزيونية سارة جارفيس في مقابلة مع إكسبرس، ثلاث طرق فعالة ستساعد على التخلص بسرعة من نزلات البرد.

الأولى هو رذاذ الحلق؛ حيث أوضحت المتخصصة، أنه يمكن أن يصبح حاجزًا وقائيًّا ضد الميكروبات.

وقالت وفق ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الخميس: "أظهرت الأبحاث أنه يمكن أن يخفض مدة أعراض الزكام إلى النصف، ويقلل مسار المرض بمقدار الثلث".

النصيحة الثانية التي قدّمها جارفيس هي استخدام نبتة القنفذية؛ حيث أشارت إلى نتائج متضاربة من الدراسات حول فعالية هذا الدواء.

الطريقة الثالثة الفعالة للتخلص من أعراض البرد عن طريق تناول فيتامين سي، أو تناول الأطعمة التي تحتوي عليه (الحمضيات، والفلفل، والبروكلي، وملفوف بروكسل، والبطاطس).

وفي وقت سابق، قالت اختصاصية التغذية إيرينا ليزون إنه في الطقس البارد والممطر، يمكن أن تساعد التوابل في الوقاية من نزلات البرد وعلاجها.

ووفقًا لها، يمكنك صنع مشروبات دافئة بالتوابل التي تقوّي جهاز المناعة. تساعد أيضًا في تخفيف أعراض المرض الذي بدأ.

الطبيبة البريطانية نزلات البرد

الرئيسية/ محطات

اعلان
3 طرق فعالة للتخلص من نزلة البرد بسرعة
سبق

عددت الطبيبة البريطانية ومقدمة البرامج التلفزيونية سارة جارفيس في مقابلة مع إكسبرس، ثلاث طرق فعالة ستساعد على التخلص بسرعة من نزلات البرد.

الأولى هو رذاذ الحلق؛ حيث أوضحت المتخصصة، أنه يمكن أن يصبح حاجزًا وقائيًّا ضد الميكروبات.

وقالت وفق ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الخميس: "أظهرت الأبحاث أنه يمكن أن يخفض مدة أعراض الزكام إلى النصف، ويقلل مسار المرض بمقدار الثلث".

النصيحة الثانية التي قدّمها جارفيس هي استخدام نبتة القنفذية؛ حيث أشارت إلى نتائج متضاربة من الدراسات حول فعالية هذا الدواء.

الطريقة الثالثة الفعالة للتخلص من أعراض البرد عن طريق تناول فيتامين سي، أو تناول الأطعمة التي تحتوي عليه (الحمضيات، والفلفل، والبروكلي، وملفوف بروكسل، والبطاطس).

وفي وقت سابق، قالت اختصاصية التغذية إيرينا ليزون إنه في الطقس البارد والممطر، يمكن أن تساعد التوابل في الوقاية من نزلات البرد وعلاجها.

ووفقًا لها، يمكنك صنع مشروبات دافئة بالتوابل التي تقوّي جهاز المناعة. تساعد أيضًا في تخفيف أعراض المرض الذي بدأ.

03 ديسمبر 2020 - 18 ربيع الآخر 1442
09:55 AM

3 طرق فعالة للتخلص من نزلة البرد بسرعة

قدّمتها طبيبة بريطانية ومقدمة برامج تلفزيونية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
4,405

عددت الطبيبة البريطانية ومقدمة البرامج التلفزيونية سارة جارفيس في مقابلة مع إكسبرس، ثلاث طرق فعالة ستساعد على التخلص بسرعة من نزلات البرد.

الأولى هو رذاذ الحلق؛ حيث أوضحت المتخصصة، أنه يمكن أن يصبح حاجزًا وقائيًّا ضد الميكروبات.

وقالت وفق ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الخميس: "أظهرت الأبحاث أنه يمكن أن يخفض مدة أعراض الزكام إلى النصف، ويقلل مسار المرض بمقدار الثلث".

النصيحة الثانية التي قدّمها جارفيس هي استخدام نبتة القنفذية؛ حيث أشارت إلى نتائج متضاربة من الدراسات حول فعالية هذا الدواء.

الطريقة الثالثة الفعالة للتخلص من أعراض البرد عن طريق تناول فيتامين سي، أو تناول الأطعمة التي تحتوي عليه (الحمضيات، والفلفل، والبروكلي، وملفوف بروكسل، والبطاطس).

وفي وقت سابق، قالت اختصاصية التغذية إيرينا ليزون إنه في الطقس البارد والممطر، يمكن أن تساعد التوابل في الوقاية من نزلات البرد وعلاجها.

ووفقًا لها، يمكنك صنع مشروبات دافئة بالتوابل التي تقوّي جهاز المناعة. تساعد أيضًا في تخفيف أعراض المرض الذي بدأ.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,296
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,366
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,097
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,751

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة