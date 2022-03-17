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الجزائر تغلق مساجدها ضمن إجراءات مواجهة "كورونا"

علقت صلاة الجمعة والجماعة وأبقت على الأذان

أفادت وسائل الإعلام الجزائرية الرسمية، اليوم (الثلاثاء)، بأن وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي أعلن تعليق صلاة الجمعة والجماعة، وغلق كل المساجد ودور العبادة بأنحاء البلاد، مع الإبقاء على شعيرة الأذان؛ بسبب انتشار فيروس كورونا.

ودعا "بلمهدي" المواطنين إلى الالتزام بالتدابير والإجراءات اللازمة والضرورية للوقاية من انتشار الفيروس؛ وفقًا لـ"رويترز".

فيروس كورونا الجديد

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الجزائر تغلق مساجدها ضمن إجراءات مواجهة "كورونا"
سبق

أفادت وسائل الإعلام الجزائرية الرسمية، اليوم (الثلاثاء)، بأن وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي أعلن تعليق صلاة الجمعة والجماعة، وغلق كل المساجد ودور العبادة بأنحاء البلاد، مع الإبقاء على شعيرة الأذان؛ بسبب انتشار فيروس كورونا.

ودعا "بلمهدي" المواطنين إلى الالتزام بالتدابير والإجراءات اللازمة والضرورية للوقاية من انتشار الفيروس؛ وفقًا لـ"رويترز".

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
07:46 PM
اخر تعديل
17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
08:11 PM

الجزائر تغلق مساجدها ضمن إجراءات مواجهة "كورونا"

علقت صلاة الجمعة والجماعة وأبقت على الأذان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وسائل الإعلام الجزائرية الرسمية، اليوم (الثلاثاء)، بأن وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي أعلن تعليق صلاة الجمعة والجماعة، وغلق كل المساجد ودور العبادة بأنحاء البلاد، مع الإبقاء على شعيرة الأذان؛ بسبب انتشار فيروس كورونا.

ودعا "بلمهدي" المواطنين إلى الالتزام بالتدابير والإجراءات اللازمة والضرورية للوقاية من انتشار الفيروس؛ وفقًا لـ"رويترز".

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