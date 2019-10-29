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شرطة الرياض تناقش سبل تعزيز الشراكة مع مركز التنمية الاجتماعية

في إطار جهود نشر الثقافة والوعي الأمني لدى المواطنين والمقيمين

التقى مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري صباح أمس، بمقر مديرية الشرطة بمجمع قصر الحكم الإداري، عميد معهد التنمية والخدمات الاستشارية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتور أحمد بن ضيف الله اليوسف ومسؤولة كبار العملاء وإدارة المشاريع منى بنت عبدالرحمن العبداللطيف.
واطلع، خلال اللقاء، على عرضٍ تفصيلي لمهام المركز في مجال الشراكة المجتمعية والبرامج والمبادرات التي يقدمها بالتعاون مع القطاعات الحكومية والجهات المعنية.
وشهد اللقاء مناقشة سبل تعزيز تلك الشراكة بين الأجهزة الأمنية بشرطة منطقة الرياض ومركز التنمية الاجتماعية وفقاً لمخرجات العمل الأمني وانعكاساته الإيجابية على الفرد والمجتمع من خلال مكافحة الجريمة ومنع انتشارها ونشر الثقافة والوعي الأمني لدى المواطنين والمقيمين بما يواكب أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠.

شرطة الرياض التنمية الأجتماعية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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شرطة الرياض تناقش سبل تعزيز الشراكة مع مركز التنمية الاجتماعية
سبق

التقى مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري صباح أمس، بمقر مديرية الشرطة بمجمع قصر الحكم الإداري، عميد معهد التنمية والخدمات الاستشارية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتور أحمد بن ضيف الله اليوسف ومسؤولة كبار العملاء وإدارة المشاريع منى بنت عبدالرحمن العبداللطيف.
واطلع، خلال اللقاء، على عرضٍ تفصيلي لمهام المركز في مجال الشراكة المجتمعية والبرامج والمبادرات التي يقدمها بالتعاون مع القطاعات الحكومية والجهات المعنية.
وشهد اللقاء مناقشة سبل تعزيز تلك الشراكة بين الأجهزة الأمنية بشرطة منطقة الرياض ومركز التنمية الاجتماعية وفقاً لمخرجات العمل الأمني وانعكاساته الإيجابية على الفرد والمجتمع من خلال مكافحة الجريمة ومنع انتشارها ونشر الثقافة والوعي الأمني لدى المواطنين والمقيمين بما يواكب أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠.

29 أكتوبر 2019 - 1 ربيع الأول 1441
02:43 PM

شرطة الرياض تناقش سبل تعزيز الشراكة مع مركز التنمية الاجتماعية

في إطار جهود نشر الثقافة والوعي الأمني لدى المواطنين والمقيمين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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التقى مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري صباح أمس، بمقر مديرية الشرطة بمجمع قصر الحكم الإداري، عميد معهد التنمية والخدمات الاستشارية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتور أحمد بن ضيف الله اليوسف ومسؤولة كبار العملاء وإدارة المشاريع منى بنت عبدالرحمن العبداللطيف.
واطلع، خلال اللقاء، على عرضٍ تفصيلي لمهام المركز في مجال الشراكة المجتمعية والبرامج والمبادرات التي يقدمها بالتعاون مع القطاعات الحكومية والجهات المعنية.
وشهد اللقاء مناقشة سبل تعزيز تلك الشراكة بين الأجهزة الأمنية بشرطة منطقة الرياض ومركز التنمية الاجتماعية وفقاً لمخرجات العمل الأمني وانعكاساته الإيجابية على الفرد والمجتمع من خلال مكافحة الجريمة ومنع انتشارها ونشر الثقافة والوعي الأمني لدى المواطنين والمقيمين بما يواكب أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠.

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