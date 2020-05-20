الإمارات: تسجيل 941 إصابة جديدة بفيروس كورونا
ارتفعت حالات الشفاء من مرض "كوفيد-19" إلى 11,809
أعلنت الإمارات عن تسجيل 941 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للحالات المسجلة بالدولة 26.004 حالات، ووفاة 6 أشخاص.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة الدكتورة آمنة الضحاك: ارتفاع حالات الشفاء من مرض "كوفيد-19" في الدولة إلى 11,809 حالات، وذلك بعد تسجيل الجهات الصحية 1,018 حالة شفاء جديدة.
وأضافت آمنة الضحاك: تم إجراء 43,732 فحصًا جديدًا.
فيروس كورونا الجديد
الإمارات: تسجيل 941 إصابة جديدة بفيروس كورونا
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-05-20
أعلنت الإمارات عن تسجيل 941 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للحالات المسجلة بالدولة 26.004 حالات، ووفاة 6 أشخاص.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة الدكتورة آمنة الضحاك: ارتفاع حالات الشفاء من مرض "كوفيد-19" في الدولة إلى 11,809 حالات، وذلك بعد تسجيل الجهات الصحية 1,018 حالة شفاء جديدة.
وأضافت آمنة الضحاك: تم إجراء 43,732 فحصًا جديدًا.
20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441
08:49 PM
الإمارات: تسجيل 941 إصابة جديدة بفيروس كورونا
ارتفعت حالات الشفاء من مرض "كوفيد-19" إلى 11,809
أعلنت الإمارات عن تسجيل 941 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للحالات المسجلة بالدولة 26.004 حالات، ووفاة 6 أشخاص.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة الدكتورة آمنة الضحاك: ارتفاع حالات الشفاء من مرض "كوفيد-19" في الدولة إلى 11,809 حالات، وذلك بعد تسجيل الجهات الصحية 1,018 حالة شفاء جديدة.
وأضافت آمنة الضحاك: تم إجراء 43,732 فحصًا جديدًا.