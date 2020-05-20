الإمارات: تسجيل 941 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارتفعت حالات الشفاء من مرض "كوفيد-19" إلى 11,809

أعلنت الإمارات عن تسجيل 941 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للحالات المسجلة بالدولة 26.004 حالات، ووفاة 6 أشخاص.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الدكتورة آمنة الضحاك: ارتفاع حالات الشفاء من مرض "كوفيد-19" في الدولة إلى 11,809 حالات، وذلك بعد تسجيل الجهات الصحية 1,018 حالة شفاء جديدة.

وأضافت آمنة الضحاك: تم إجراء 43,732 فحصًا جديدًا.