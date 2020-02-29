الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعقد اجتماعه الطارئ في الإمارات السبت المقبل

تستضيف الإمارات العربية المتحدة الاجتماع الطارئ للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك يوم السبت السابع من مارس المقبل، بحضور وفد من الاتحاد القاري، وممثلي الاتحادات الوطنية، وروابط الدوري في منطقة غرب آسيا.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد أعلن يوم الخميس عبر بيان رسمي عقد اجتماعات طارئة لممثلي الاتحادات الوطنية الأعضاء وروابط الدوري في منطقتَي غرب وشرق آسيا؛ وذلك لمناقشة الأوضاع الصحية الراهنة التي تمرُّ بها المنطقة، التي أدت إلى تأجيل عدد كبير من مباريات الجولة المقبلة ضمن دوري أبطال آسيا 2020، ومباراتَيْ ذهاب وإياب الملحق النهائي من التصفيات الأولمبية للسيدات، اللتين تجمعان بين كوريا الجنوبية والصين.

ويعمل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مع الاتحاد الدولي للعبة على تقييم التأثيرات على مباريات التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023، المقررة في شهر مارس المقبل.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على ضمان أمن وسلامة جميع اللاعبين والمسؤولين والجماهير.