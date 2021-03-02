بعد 8 أشهر من الإغلاق.. وتمديد صلاحية رسوم MRV حتى 30 سبتمبر 2022
أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرياض إعادة فتح خدمات التأشيرات الروتينية لغير المهاجرين بأعداد محدودة في الرياض وجدة والظهران.
وأوضحت السفارة عبر حسابها على "تويتر" أنه يمكن للمسافرين جدولة المواعيد لمجموعة فئات التأشيرة عبر الإنترنت عندما يكونون قد وضعوا خطط سفر مؤقتة نظرًا لتدابير الوقاية من كورونا.
وأشارت إلى أنه سيتم تمديد صلاحية رسوم التأشيرة الإلكترونية (MRV) حتى الـ30 من سبتمبر 2022، والأولوية لجميع المتقدمين الذين لم يتمكنوا من تحديد موعد نتيجة لتعليق خدمات التأشيرات الروتينية بالرسوم المدفوعة ذاتها سابقًا.
أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرياض إعادة فتح خدمات التأشيرات الروتينية لغير المهاجرين بأعداد محدودة في الرياض وجدة والظهران.
وأوضحت السفارة عبر حسابها على "تويتر" أنه يمكن للمسافرين جدولة المواعيد لمجموعة فئات التأشيرة عبر الإنترنت عندما يكونون قد وضعوا خطط سفر مؤقتة نظرًا لتدابير الوقاية من كورونا.
وأشارت إلى أنه سيتم تمديد صلاحية رسوم التأشيرة الإلكترونية (MRV) حتى الـ30 من سبتمبر 2022، والأولوية لجميع المتقدمين الذين لم يتمكنوا من تحديد موعد نتيجة لتعليق خدمات التأشيرات الروتينية بالرسوم المدفوعة ذاتها سابقًا.
02 مارس 2021 - 18 رجب 1442
11:28 PM
السفارة الأمريكية بالرياض تبدأ في إصدار التأشيرات
بعد 8 أشهر من الإغلاق.. وتمديد صلاحية رسوم MRV حتى 30 سبتمبر 2022
أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرياض إعادة فتح خدمات التأشيرات الروتينية لغير المهاجرين بأعداد محدودة في الرياض وجدة والظهران.
وأوضحت السفارة عبر حسابها على "تويتر" أنه يمكن للمسافرين جدولة المواعيد لمجموعة فئات التأشيرة عبر الإنترنت عندما يكونون قد وضعوا خطط سفر مؤقتة نظرًا لتدابير الوقاية من كورونا.
وأشارت إلى أنه سيتم تمديد صلاحية رسوم التأشيرة الإلكترونية (MRV) حتى الـ30 من سبتمبر 2022، والأولوية لجميع المتقدمين الذين لم يتمكنوا من تحديد موعد نتيجة لتعليق خدمات التأشيرات الروتينية بالرسوم المدفوعة ذاتها سابقًا.