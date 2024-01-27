النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سفارة الهند بالرياض تحتفل باليوم الجمهوري

حفل استقبال رسمي بحضور أمين منطقة الرياض

احتفلت سفارة الهند في الرياض أمس 26 يناير، باليوم الجمهوري لبلادها.

بدأ الاحتفال في الصباح بمراسم رفع العلم في مقر السفارة؛ حيث قام سفير الهند لدى المملكة الدكتور أوصاف سعيد، برفع الألوان الثلاثة.

وقدم "سعيد" تحياته وتهنئته لجميع الحاضرين؛ مسلطًا الضوء على العلاقات المتنامية بين الهند والمملكة العربية السعودية. كما قرأ رسالة رئيس الهند، شري. رامناث كوفيند بهذه المناسبة.

أعقب ذلك عروض ثقافية قدّمها طلاب المدارس الهندية بالرياض بحضور أفراد الجالية الهندية الموجودة في المملكة.

وفي المساء، تم ترتيب حفل استقبال رسمي في السفارة في قصر الثقافة بالحي الدبلوماسي، حضره الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف المقرن، أمين منطقة الرياض.

وشهد الاحتفال حضور أعضاء السلك الدبلوماسي وكبار الشخصيات السعودية إلى جانب الجالية الهندية.

وتضمنت القاعة معرضًا للرسم، حول العلاقات الهندية السعودية، أقامه فنانون سعوديون وهنود بارزون، بالإضافة إلى تزيين المكان بالعديد من الأكشاك التي تمثل الحِرَف اليدوية الهندية والمنسوجات والمواد الغذائية والكيانات التجارية.

ويعتبر احتفال اليوم الجمهوري أهمية كبرى بالنسبة للهنود في جميع أنحاء العالم؛ حيث تحتفل الهند بذكرى استقلالها تحت مظلة "آزادي كا أمريت ماهوتساف".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
سفارة الهند بالرياض تحتفل باليوم الجمهوري
سبق

احتفلت سفارة الهند في الرياض أمس 26 يناير، باليوم الجمهوري لبلادها.

بدأ الاحتفال في الصباح بمراسم رفع العلم في مقر السفارة؛ حيث قام سفير الهند لدى المملكة الدكتور أوصاف سعيد، برفع الألوان الثلاثة.

وقدم "سعيد" تحياته وتهنئته لجميع الحاضرين؛ مسلطًا الضوء على العلاقات المتنامية بين الهند والمملكة العربية السعودية. كما قرأ رسالة رئيس الهند، شري. رامناث كوفيند بهذه المناسبة.

أعقب ذلك عروض ثقافية قدّمها طلاب المدارس الهندية بالرياض بحضور أفراد الجالية الهندية الموجودة في المملكة.

وفي المساء، تم ترتيب حفل استقبال رسمي في السفارة في قصر الثقافة بالحي الدبلوماسي، حضره الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف المقرن، أمين منطقة الرياض.

وشهد الاحتفال حضور أعضاء السلك الدبلوماسي وكبار الشخصيات السعودية إلى جانب الجالية الهندية.

وتضمنت القاعة معرضًا للرسم، حول العلاقات الهندية السعودية، أقامه فنانون سعوديون وهنود بارزون، بالإضافة إلى تزيين المكان بالعديد من الأكشاك التي تمثل الحِرَف اليدوية الهندية والمنسوجات والمواد الغذائية والكيانات التجارية.

ويعتبر احتفال اليوم الجمهوري أهمية كبرى بالنسبة للهنود في جميع أنحاء العالم؛ حيث تحتفل الهند بذكرى استقلالها تحت مظلة "آزادي كا أمريت ماهوتساف".

27 يناير 2022 - 24 جمادى الآخر 1443
10:15 AM

سفارة الهند بالرياض تحتفل باليوم الجمهوري

حفل استقبال رسمي بحضور أمين منطقة الرياض

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
482

احتفلت سفارة الهند في الرياض أمس 26 يناير، باليوم الجمهوري لبلادها.

بدأ الاحتفال في الصباح بمراسم رفع العلم في مقر السفارة؛ حيث قام سفير الهند لدى المملكة الدكتور أوصاف سعيد، برفع الألوان الثلاثة.

وقدم "سعيد" تحياته وتهنئته لجميع الحاضرين؛ مسلطًا الضوء على العلاقات المتنامية بين الهند والمملكة العربية السعودية. كما قرأ رسالة رئيس الهند، شري. رامناث كوفيند بهذه المناسبة.

أعقب ذلك عروض ثقافية قدّمها طلاب المدارس الهندية بالرياض بحضور أفراد الجالية الهندية الموجودة في المملكة.

وفي المساء، تم ترتيب حفل استقبال رسمي في السفارة في قصر الثقافة بالحي الدبلوماسي، حضره الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف المقرن، أمين منطقة الرياض.

وشهد الاحتفال حضور أعضاء السلك الدبلوماسي وكبار الشخصيات السعودية إلى جانب الجالية الهندية.

وتضمنت القاعة معرضًا للرسم، حول العلاقات الهندية السعودية، أقامه فنانون سعوديون وهنود بارزون، بالإضافة إلى تزيين المكان بالعديد من الأكشاك التي تمثل الحِرَف اليدوية الهندية والمنسوجات والمواد الغذائية والكيانات التجارية.

ويعتبر احتفال اليوم الجمهوري أهمية كبرى بالنسبة للهنود في جميع أنحاء العالم؛ حيث تحتفل الهند بذكرى استقلالها تحت مظلة "آزادي كا أمريت ماهوتساف".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,964
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,742
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,919
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,768

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

حتى لا تخسر

حتى لا تخسر

مها الجبر
الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

نسيم الصريصري
جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه
ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير
من هنا نبعت..!!

من هنا نبعت..!!

ساير المنيعي
نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة