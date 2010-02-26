"حساسية بشرة" يقود "سعودية" لخوض غِمار صناعة "الصابون".. وهنا قصّتها من قرية "الجنادرية"

تحلم بأن تمتلك مصنعاً خاصاً يُنافس المنتجات المستوردة وحصلت على التراخيص اللازمة

تصوير: ماجد البقمي

تأتي الأفكار والمشاريع أحياناً من لا شيء، بل قد تتحوّل من مشكلة وداء لحلم بدأ يكبر وينمو، وهذا ما حدث فعلاً لشابة سعودية كانت تُعاني أمراضاً في بشرتها قبل خمسة أعوام، وضاقت ذرعاً وهي تبحث عن أدوية للتخلّص من مشاكلها، قبل أن تدلّها شقيقتها على دواءٍ كان هو انطلاقة مشروعها الصغير، ليصبح يوماً من الأيام مصدر فخرٍ لها، ومرخّصاً له من الجهات المعنية، ويُفسح لها بالمشاركة في المناسبات والمهرجانات.

الشابة "عزّة العروي"، المشاركة في جناح المدينة المنورة بمهرجان الجنادرية، بمشروعها التجاري الصغير، والذي أسمته "صابون ماء الورد"، التقتها "سبق"، وحكت قصّة مشروعها الذي أصبح يكبُر وينمو يوماً بعد آخر بمعية شريكات حِلمها: "تهاني الرويثي" و"شيمة عايش"، ضارباتٍ أروع الأمثلة والنماذج المُشرّفة للفتيات السعوديات في اقتحام سوق العمل بأفكار أصبحت تدرُّ لهن الكثير من الأموال التي أغنتهن عن السعي وراء أي وظيفة.

حلم المشروع الصغير لدى هؤلاء الشابات بدأ يكبر ويُقارع المنتجات المستوردة من مختلف أنواع الصابون، حتى أصبح وبفضلٍ من الله –حسب قولها– جاذباً للزبائن ولافتاً للانتباه باعتباره من تصنيع شابات سعوديات وبمنتجات طبيعية 100% وبلا إضافات صناعية، وآمناً على البشرة.

شرارة الانطلاقة، وقصّة هذا المشروع حكتها "العروي" قائلةً بأنها كانت تُعاني من مشاكل صحية في بشرتها، وضاقت ذرعاً أثناء بحثها عن حلول للتخلّص منها، قبل أن تُساعدها شقيقتها على ابتكار صابونة منزلية طبيعية، قالت إنها ساهمت بشكلٍ كبيرٍ في التخلّص من مشاكلها الصحية التي كانت تُعانيها –حسب قولها-، الأمر الذي دفعها لتنمية الفكرة والبدء في تجربتها كمشروعٍ منزلي متواضع بدءاً من المنزل ثم حدائق ومنتزهات ومتاجر إلكترونية، وأخيراً بالمشاركة في المهرجانات والمناسبات.

وعن أهداف مشروعها قالت بأنه يكمُنُ في استبدال الصابون الصناعي المستورد بآخر طبيعي؛ وبصنعِ أيادي شابات سعوديات، ويُعتبر علاجياً من الدرجة الأولى، لكونه لا يحتوي على أي إضافات صناعية أو مُعطّرة، ويتلمّس احتياجات الناس، ومن أنواعه "صابونة الأرز، والكركم، وحبّة البركة، وفيتامين سي. وعن كون نسبة العطور أو الإضافات الصناعية فيه 0%.

وعَزَمتْ "العروي" ورفيقاتها على الالتحاق ببعض الدورات التدريبية المتخصّصة قبل البدء في الدخول الرسمي لسوق العمل، ووجدنَ بأن الفرصة سانحة أمامهنْ، الأمر الذي دفعهن لمخاطبة الجهات المعنية للحصول على التراخيص اللازمة لهذا المشروع وفتح سجلٍ تجاريٍ لذلك، قبل 3 أعوام فقط.

حظيت الشابات السعوديات بفرصة المشاركة في بعض المهرجانات الوطنية كالجنادرية ومهرجان الورد، ومهرجان الزهور، وتكرار المشاركة مجدداً هذا العام في الجنادرية 32، واصفاتٍ هذه القرية التراثية بالأبرز في مسيرتهن مع مشروعهن الصغير.

وعمّا يُميّز مشروعهن أكّدنَ بأنه لا يُستخدم فيه الماء العادي الذي لا تستغني عنه مُعظم الشركات المصنعّة لهذه الصابونات، بل يستبدلونه بماء الورد الذي يُعتبر أساسياً في علاج الكثير من مشاكل البشرة –حسب قولهن-، ومن هنا بدأت انطلاقة تسمية المشروع بـ"صابون ماء الورد".

ولم تغفل الشابات عن التراخيص الرسمية لمزاولة هذه المهنة، بل حصلنَ على ترخيصٍ صناعي، وعلى سجلٍ تجاري، بينما يعملنَ حالياً على تجهيز المعمل الخاصِ بمشروعهن، والحصول على ترخيص هيئة الغذاء والدواء، وكذلك وزارة الصحة.

ووصفنَ المشاركة في مهرجان الجنادرية بـ"المشاركة الأضخم لهن في سوق العمل"، لِما يشهد كثافةً عاليةً من الزوار، وعن كون الكمية قد نفدت في العام الماضي، كما يتوقعن أن تنفد منتجاتهن هذا العام والبالغة أكثر من 3000 منتج، قبل نهاية فعاليات المهرجان.





الشابات السعوديات الطموحات يحلمنَ بأن يُصبحنَ رائداتٍ للأعمال، وأن يمتلكنَ مصنعهن الخاص بالصابون، وأن يحظينَ بالدعم الذي يُتيح لهن المشاركة في مناسباتٍ دولية لتمثيل المملكة تجارياً هناك، وأن يُصبحنَ رمزاً لتصدير المملكة منتجاتها للخارج بدلاً من اعتمادها كثيراً على الاستيراد في مثل هذه المنتجات.