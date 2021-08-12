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شرطة جازان تضبط مواطنَيْن تباهيا بسيطرتهما على مركبتَيْن في وضع خطر

على مرتفع جبلي بفيفا وتم استكمال الإجراءات النظامية لتطبيق العقوبة المقررة نظامًا

صرّح المتحدّث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأنه إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي لمركبتين تم إيقافهما في مطل بأحد المرتفعات الجبلية في محافظة فيفا من قبل مواطنين في العقد الثالث من العمر، بما يمثل خطرًا على حياتهما، وتصوير ذلك والتباهي به، فقد تمكنت الجهات المختصة بالشرطة من تحديد هويتهما، وبالتنسيق مع مرور المحافظة تم ضبطهما واستكمال الإجراءات النظامية لتطبيق العقوبة المقررة نظامًا بحقهما بموجب نظام المخالفات المرورية.

شرطة جازان

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شرطة جازان تضبط مواطنَيْن تباهيا بسيطرتهما على مركبتَيْن في وضع خطر
سبق

صرّح المتحدّث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأنه إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي لمركبتين تم إيقافهما في مطل بأحد المرتفعات الجبلية في محافظة فيفا من قبل مواطنين في العقد الثالث من العمر، بما يمثل خطرًا على حياتهما، وتصوير ذلك والتباهي به، فقد تمكنت الجهات المختصة بالشرطة من تحديد هويتهما، وبالتنسيق مع مرور المحافظة تم ضبطهما واستكمال الإجراءات النظامية لتطبيق العقوبة المقررة نظامًا بحقهما بموجب نظام المخالفات المرورية.

12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
08:26 PM

شرطة جازان تضبط مواطنَيْن تباهيا بسيطرتهما على مركبتَيْن في وضع خطر

على مرتفع جبلي بفيفا وتم استكمال الإجراءات النظامية لتطبيق العقوبة المقررة نظامًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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2,453

صرّح المتحدّث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأنه إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي لمركبتين تم إيقافهما في مطل بأحد المرتفعات الجبلية في محافظة فيفا من قبل مواطنين في العقد الثالث من العمر، بما يمثل خطرًا على حياتهما، وتصوير ذلك والتباهي به، فقد تمكنت الجهات المختصة بالشرطة من تحديد هويتهما، وبالتنسيق مع مرور المحافظة تم ضبطهما واستكمال الإجراءات النظامية لتطبيق العقوبة المقررة نظامًا بحقهما بموجب نظام المخالفات المرورية.

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