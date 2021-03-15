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خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لأمير الكويت

سلّمها سفير المملكة خلال استقبال الشيخ مشعل الأحمد له

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- رسالة خطية إلى أخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، تتعلق بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

سلّم الرسالة الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، خلال استقبال الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، نائب أمير دولة الكويت ولي العهد، له في قصر السيف اليوم.

حضر الاستقبال وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح الصباح ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لأمير الكويت
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- رسالة خطية إلى أخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، تتعلق بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

سلّم الرسالة الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، خلال استقبال الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، نائب أمير دولة الكويت ولي العهد، له في قصر السيف اليوم.

حضر الاستقبال وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح الصباح ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح.

15 مارس 2021 - 2 شعبان 1442
02:31 PM

خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لأمير الكويت

سلّمها سفير المملكة خلال استقبال الشيخ مشعل الأحمد له

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- رسالة خطية إلى أخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، تتعلق بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

سلّم الرسالة الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، خلال استقبال الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، نائب أمير دولة الكويت ولي العهد، له في قصر السيف اليوم.

حضر الاستقبال وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح الصباح ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح.

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