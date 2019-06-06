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شاهد كيف عايد شاب في جازان أبناء قريته.. الحلوى طعمها في الفكرة

في بادرة نالت استحسان الجميع وأدخلت الفرح والبهجة إلى النفوس

تفاجأ سكان مركز ريم التابع لمحافظة الدرب شمال جازان بعد أداء صلاة العيد، بسيارة تقف أمام باب الجامع وقد أُلصق على جنباتها الحلوى.

ودعا الشاب "غربي بن مروعي الحدري" المصلين إلى الأخذ من تلك الحلوى والشوكولاته؛ مؤكدًا أنه يقدم ذلك كمعايدة منه للجميع وبطريقته الخاصة التي نالت استحسان الجميع.

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شاهد كيف عايد شاب في جازان أبناء قريته.. الحلوى طعمها في الفكرة
سبق

تفاجأ سكان مركز ريم التابع لمحافظة الدرب شمال جازان بعد أداء صلاة العيد، بسيارة تقف أمام باب الجامع وقد أُلصق على جنباتها الحلوى.

ودعا الشاب "غربي بن مروعي الحدري" المصلين إلى الأخذ من تلك الحلوى والشوكولاته؛ مؤكدًا أنه يقدم ذلك كمعايدة منه للجميع وبطريقته الخاصة التي نالت استحسان الجميع.

06 يونيو 2019 - 3 شوّال 1440
10:30 AM

شاهد كيف عايد شاب في جازان أبناء قريته.. الحلوى طعمها في الفكرة

في بادرة نالت استحسان الجميع وأدخلت الفرح والبهجة إلى النفوس

A A A
محمد طيران - جازان
2
2,561

تفاجأ سكان مركز ريم التابع لمحافظة الدرب شمال جازان بعد أداء صلاة العيد، بسيارة تقف أمام باب الجامع وقد أُلصق على جنباتها الحلوى.

ودعا الشاب "غربي بن مروعي الحدري" المصلين إلى الأخذ من تلك الحلوى والشوكولاته؛ مؤكدًا أنه يقدم ذلك كمعايدة منه للجميع وبطريقته الخاصة التي نالت استحسان الجميع.

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