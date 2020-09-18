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الرئيس الأميركي يمنح أمير الكويت وسام الاستحقاق برتبة قائد

في بيان صادر عن البيت الأبيض

منح الرئيس الأميركي دونالد ترامب وسام الاستحقاق برتبة قائد لسمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وقال بيان صادر عن البيت الأبيض اليوم: إنّ أمير دولة الكويت كان صديقاً وشريكاً لا يتزعزع حقاً للولايات المتحدة، وقد قدّم دعماً لا غنى عنه للولايات المتحدة في حملة هزيمة تنظيم داعش الإرهابي، إضافة إلى أن سموّه دبلوماسي لا مثيل له، حيث شغل منصب وزير خارجية بلاده لمدة 40 عاماً.

وأشار البيان، إلى أن وساطة الشيخ صباح الأحمد، الدؤوبة في حل النزاعات في الشرق الأوسط، نجحت في تجاوز الانقسامات في ظل أصعب الظروف.

ولفت البيان النظر إلى أن نجل سمو أمير الكويت الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح سيتسلم الجائزة نيابة عن سمو الشيخ صباح في حفل خاص.

أمير الكويت الرئيس الأمريكي البيت الأبيض

الرئيسية/ أخبار العالم

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الرئيس الأميركي يمنح أمير الكويت وسام الاستحقاق برتبة قائد
سبق

منح الرئيس الأميركي دونالد ترامب وسام الاستحقاق برتبة قائد لسمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وقال بيان صادر عن البيت الأبيض اليوم: إنّ أمير دولة الكويت كان صديقاً وشريكاً لا يتزعزع حقاً للولايات المتحدة، وقد قدّم دعماً لا غنى عنه للولايات المتحدة في حملة هزيمة تنظيم داعش الإرهابي، إضافة إلى أن سموّه دبلوماسي لا مثيل له، حيث شغل منصب وزير خارجية بلاده لمدة 40 عاماً.

وأشار البيان، إلى أن وساطة الشيخ صباح الأحمد، الدؤوبة في حل النزاعات في الشرق الأوسط، نجحت في تجاوز الانقسامات في ظل أصعب الظروف.

ولفت البيان النظر إلى أن نجل سمو أمير الكويت الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح سيتسلم الجائزة نيابة عن سمو الشيخ صباح في حفل خاص.

18 سبتمبر 2020 - 1 صفر 1442
10:49 PM

الرئيس الأميركي يمنح أمير الكويت وسام الاستحقاق برتبة قائد

في بيان صادر عن البيت الأبيض

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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منح الرئيس الأميركي دونالد ترامب وسام الاستحقاق برتبة قائد لسمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وقال بيان صادر عن البيت الأبيض اليوم: إنّ أمير دولة الكويت كان صديقاً وشريكاً لا يتزعزع حقاً للولايات المتحدة، وقد قدّم دعماً لا غنى عنه للولايات المتحدة في حملة هزيمة تنظيم داعش الإرهابي، إضافة إلى أن سموّه دبلوماسي لا مثيل له، حيث شغل منصب وزير خارجية بلاده لمدة 40 عاماً.

وأشار البيان، إلى أن وساطة الشيخ صباح الأحمد، الدؤوبة في حل النزاعات في الشرق الأوسط، نجحت في تجاوز الانقسامات في ظل أصعب الظروف.

ولفت البيان النظر إلى أن نجل سمو أمير الكويت الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح سيتسلم الجائزة نيابة عن سمو الشيخ صباح في حفل خاص.

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