‏"السياحة": المملكة على موعد مع افتتاح 143 فندقاً خلال 9 أشهر

بحجم استثمارات تقدر بـ143.9 مليار ريال

استعرض "المؤتمر السعودي للاستثمار الفندقي 2018"‏، الذي انطلق ‏ أمس بالرياض، برعاية الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، فرص الاستثمار الفندقي في المملكة العربية السعودية، بحضور نخبة من الخبراء العاملين في قطاع الضيافة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشاد رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، في كلمة ألقاها نيابة عنه الدكتور حمد السماعيل، نائب الرئيس للاستثماروالتطوير السياحي في الهيئة، بما تشهده المملكة من نقلة نوعية في القطاع السياحي والفندقي؛ من خلال المشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها ضمن برنامج التحول الوطني 2020".

وأوضح "السماعيل" الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على تهيئة البيئة التطويرية والاستثمارية المناسبة، والتي ساهمت في زيادة أعداد المنشآت السياحية، وسهلت على المستثمرين الاستثمار في المملكة ودخول علامات تجارية عالمية تجاوز عددها 40 علامة تجارية تدير وتشغل عدداً كبيراً من الفنادق حسب التصنيف العالمي في جميع مناطق المملكة؛ في الوقت الذي تهتم الهيئة فيه بتشجيع القطاع الخاص بإعطائه دوراً أكبر؛ من خلال تقديم الحوافز والقروض لجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع السياحة.

وعبّر الرئيس التنفيذي في شركة دور للضيافة الدكتور بدر البدر، عن سعادته باستضافة هذه المؤتمر؛ مشيراً إلى أهمية انعقاد هذا النوع من المؤتمرات في المملكة، والتي تأتي بالتزامن مع التطور الذي تشهده المدن السعودية والنمو السنوي المتزايد للسياحة المحلية.

وقال الدكتور بدر البدر في كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر: "أنه على بالرغم من التحديات التي شهدناها؛ فإن من المتوقع أن ترتفع وتيرة الطلب على الغرف الفندقية، التي تبلغ حالياً 84 ألف غرفة فندقية، وإضافة 64 ألف غرفة جديدة؛ 40 ألفاً منها قيد الإنشاء".

وأكد الدكتور البدر، أن السوق السعودية تُعَد سوقاً جاذبة للاستثمار الفندقي، وتحظى باهتمام الشركات العالمية على إثر الأنظمة الجديدة التي شهدها القطاع الفندقي في المملكة والمشجعة على الاستثمار‎.‎

وتَضَمّن جدول أعمال المؤتمر، مشاركات لنخبة من أبرز المتحدثين المحليين والدوليين؛ ومنهم: حاتم سمعان المدير التنفيذي للاستراتيجية في الهيئة العامة للترفيه، وجيرالد لوليس رئيس المجلس العالمي للسياحة، وباسكال جويفين المدير الإقليمي لسلسة فنادق إنتركونتيننتال في الشرق الأوسط والهند وإفريقيا، وأليكس كيرياكيديس الرئيس ‏والمدير التنفيذي للعمليات في منطقة الشرق الأوسط لدى فنادق ماريوت العالمية، وأوليفيه جرانيه المدير العام والرئيس التنفيذي ‏للعمليات لدى أكور للفنادق في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا‎.‎

تجدر الإشارة إلى أنه؛ وفقاً لإحصاءات هيئة السياحة؛ ارتفع عدد الشركات العالمية المشغلة لمرافق الإيواء السياحي في السوق السعودي من (20) شركة في 2008 إلى (32) شركة في 2017. كما ارتفع عدد الفنادق في المملكة من (1465) في 2014 إلى (1624) في بداية 2017، ومن المتوقع أن يفتتح ما يقرب من 60% من المنشآت الفندقية قيد الإنشاء حالياً في السعودية والتي تبلغ (143) فندقاً في 2018.

ويتوقع التقرير الصادر عن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، الانتهاء من إنشاء عدد كبير من فنادق "مختلفة الفئات" بحجم استثمارات يقدر بـ143.9 مليار ريال بحلول 2020.