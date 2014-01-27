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متدربو "اتصالات جدة" يبتكرون جهازًا لكشف فيروس "كورونا"‎

يعمل على قياس درجة حرارة زوار المباني العامة بشكل إلكتروني

ابتكر متدربو قسم التقنية الإلكترونية بكلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة، جهاز نظام ضمان السلامة والصحة ضد فيروس كورونا "Ensuring safety and health system against covid-19"، وهو مشروع تم تنفيذه عن طريق المتدربين عادل الثبيتي وعادل الجهني ومهند النعمي وخالد الزهراني وخالد شراحيلي.

وأوضح عضو هيئة التدريب المسؤول عن المشروع بقسم الإلكترونيات بالكلية المهندس ماجد السلمي، أن تقديم مثل هذه المشروعات يعزز مهارات المتدربين وإبداعاتهم التقنية الإلكترونية بدعم من عميد الكلية المهندس فهد بن عبود العامودي، وتوجيه محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد؛ مشيرًا إلى أن هذا النظام يعمل على قياس درجة حرارة زوار المباني العامة بشكل إلكتروني، وفي حال تجاوزت درجة حرارة الزائر المعدل الطبيعي؛ يقوم بإصدار تنبيهات مرئية ومسموعة في نفس اللحظة، مع إرسال صورة الشخص المصاب عبر البريد الإلكتروني إلى الجهة المسؤولة لمعالجة الحالة.

وأضاف أن المشروع تم إلحاقه بوحدة تعقيم مستلزمات الزوار الشخصية التي تعمل بواسطة الأشعة فوق البنفسجية، إضافة إلى جهاز التعقيم اليدوي الآلي؛ لافتًا إلى أن المشروع لم يقتصر على كونه متطلبًا تدريبيًّا وحسب؛ بل خدمة للوطن وأبنائه، وقد عكف على تنفيذه وإخراجه إلى حيز التنفيذ والعمل عدد من متدربي قسم الإلكترونيات بالكلية بإشراف المهندس ماجد بن عطية السريحي.

وأوضح السلمي أن الهدف من المشروع هو المساهمة في الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-١٩؛ معززًا الإجراءات الاحترازية المتخذة ضد انتشاره بشكل إلكتروني دون الحاجة لأي تدخل بشري.

كلية الاتصالات والإلكترونيات جدة

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متدربو "اتصالات جدة" يبتكرون جهازًا لكشف فيروس "كورونا"‎
سبق

ابتكر متدربو قسم التقنية الإلكترونية بكلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة، جهاز نظام ضمان السلامة والصحة ضد فيروس كورونا "Ensuring safety and health system against covid-19"، وهو مشروع تم تنفيذه عن طريق المتدربين عادل الثبيتي وعادل الجهني ومهند النعمي وخالد الزهراني وخالد شراحيلي.

وأوضح عضو هيئة التدريب المسؤول عن المشروع بقسم الإلكترونيات بالكلية المهندس ماجد السلمي، أن تقديم مثل هذه المشروعات يعزز مهارات المتدربين وإبداعاتهم التقنية الإلكترونية بدعم من عميد الكلية المهندس فهد بن عبود العامودي، وتوجيه محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد؛ مشيرًا إلى أن هذا النظام يعمل على قياس درجة حرارة زوار المباني العامة بشكل إلكتروني، وفي حال تجاوزت درجة حرارة الزائر المعدل الطبيعي؛ يقوم بإصدار تنبيهات مرئية ومسموعة في نفس اللحظة، مع إرسال صورة الشخص المصاب عبر البريد الإلكتروني إلى الجهة المسؤولة لمعالجة الحالة.

وأضاف أن المشروع تم إلحاقه بوحدة تعقيم مستلزمات الزوار الشخصية التي تعمل بواسطة الأشعة فوق البنفسجية، إضافة إلى جهاز التعقيم اليدوي الآلي؛ لافتًا إلى أن المشروع لم يقتصر على كونه متطلبًا تدريبيًّا وحسب؛ بل خدمة للوطن وأبنائه، وقد عكف على تنفيذه وإخراجه إلى حيز التنفيذ والعمل عدد من متدربي قسم الإلكترونيات بالكلية بإشراف المهندس ماجد بن عطية السريحي.

وأوضح السلمي أن الهدف من المشروع هو المساهمة في الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-١٩؛ معززًا الإجراءات الاحترازية المتخذة ضد انتشاره بشكل إلكتروني دون الحاجة لأي تدخل بشري.

27 يناير 2021 - 14 جمادى الآخر 1442
01:26 PM

متدربو "اتصالات جدة" يبتكرون جهازًا لكشف فيروس "كورونا"‎

يعمل على قياس درجة حرارة زوار المباني العامة بشكل إلكتروني

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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ابتكر متدربو قسم التقنية الإلكترونية بكلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة، جهاز نظام ضمان السلامة والصحة ضد فيروس كورونا "Ensuring safety and health system against covid-19"، وهو مشروع تم تنفيذه عن طريق المتدربين عادل الثبيتي وعادل الجهني ومهند النعمي وخالد الزهراني وخالد شراحيلي.

وأوضح عضو هيئة التدريب المسؤول عن المشروع بقسم الإلكترونيات بالكلية المهندس ماجد السلمي، أن تقديم مثل هذه المشروعات يعزز مهارات المتدربين وإبداعاتهم التقنية الإلكترونية بدعم من عميد الكلية المهندس فهد بن عبود العامودي، وتوجيه محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد؛ مشيرًا إلى أن هذا النظام يعمل على قياس درجة حرارة زوار المباني العامة بشكل إلكتروني، وفي حال تجاوزت درجة حرارة الزائر المعدل الطبيعي؛ يقوم بإصدار تنبيهات مرئية ومسموعة في نفس اللحظة، مع إرسال صورة الشخص المصاب عبر البريد الإلكتروني إلى الجهة المسؤولة لمعالجة الحالة.

وأضاف أن المشروع تم إلحاقه بوحدة تعقيم مستلزمات الزوار الشخصية التي تعمل بواسطة الأشعة فوق البنفسجية، إضافة إلى جهاز التعقيم اليدوي الآلي؛ لافتًا إلى أن المشروع لم يقتصر على كونه متطلبًا تدريبيًّا وحسب؛ بل خدمة للوطن وأبنائه، وقد عكف على تنفيذه وإخراجه إلى حيز التنفيذ والعمل عدد من متدربي قسم الإلكترونيات بالكلية بإشراف المهندس ماجد بن عطية السريحي.

وأوضح السلمي أن الهدف من المشروع هو المساهمة في الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-١٩؛ معززًا الإجراءات الاحترازية المتخذة ضد انتشاره بشكل إلكتروني دون الحاجة لأي تدخل بشري.

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