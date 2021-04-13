النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"... مَّا تَرَكَ عَلَیۡهَا مِن دَاۤبَّة".. سحر البيان في كلمة قرآنية فهمت خطأ وهذا معناها الصحيح

عجائب وتبيان تسلط "سبق" الضوء عليهما خلال شهر رمضان المبارك عبر كتاب لـ"السنيد"

يمر القارئ المتدبّر لكلام الرحمن بكلماتٍ يختلف ظاهرها الدارج لغويّاً بين الناس عن معناها المقصود بها، وهو من سحر البيان وعجائب التبيان.

وخلال شهر رمضان، تسلط "سبق" الضوء على هذه الكلمات التي قد تُفهم خطأً، وسيتم عرض بعض الآيات لتوضيح معناها؛ وكشف شيء من الإعجاز القرآني.

ففي الآية 61 من سورة النحل يقول الله تبارك وتعالى: "وَلَوۡ یُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلۡمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَیۡهَا مِن دَاۤبَّة وَلَـٰكِن یُؤَخِّرُهُمۡ إِلَىٰۤ أَجَل مُّسَمّىۖ".

ويظن بعض الناس أن معنى كلمة "دابة" أي بهيمة، والصواب أن معنى دابة؛ أيّ كل ما دبّ على الأرض من إنسان وحيوان وطير وهوام.

ففي هذه الآية يخبرنا ﷲ سبحانه، عن سعة حلمه إذ لو آخذ الناس بذنوبهم ما ترك على ظهر الأرض من شيء يدب، وقد فعل ذلك في قوم نوح؛ فلم ينجُ من الأرض إلا نوح ومَن معه في سفينته، ولكن الله يؤخّر المحاسبة والعقاب إلى يوم القيامة، والله اعلم.

يُشار إلى أن مصدر معاني الكلمات هو كتاب "أكثر من 300 كلمة قرآنية قد تُفهم خطأ"، الذي أعدّه الشيخ عبدالمجيد بن إبراهيم السنيد؛ وقدّمه القاضي الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد؛ عضو مجلس الشورى.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"... مَّا تَرَكَ عَلَیۡهَا مِن دَاۤبَّة".. سحر البيان في كلمة قرآنية فهمت خطأ وهذا معناها الصحيح
سبق

يمر القارئ المتدبّر لكلام الرحمن بكلماتٍ يختلف ظاهرها الدارج لغويّاً بين الناس عن معناها المقصود بها، وهو من سحر البيان وعجائب التبيان.

وخلال شهر رمضان، تسلط "سبق" الضوء على هذه الكلمات التي قد تُفهم خطأً، وسيتم عرض بعض الآيات لتوضيح معناها؛ وكشف شيء من الإعجاز القرآني.

ففي الآية 61 من سورة النحل يقول الله تبارك وتعالى: "وَلَوۡ یُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلۡمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَیۡهَا مِن دَاۤبَّة وَلَـٰكِن یُؤَخِّرُهُمۡ إِلَىٰۤ أَجَل مُّسَمّىۖ".

ويظن بعض الناس أن معنى كلمة "دابة" أي بهيمة، والصواب أن معنى دابة؛ أيّ كل ما دبّ على الأرض من إنسان وحيوان وطير وهوام.

ففي هذه الآية يخبرنا ﷲ سبحانه، عن سعة حلمه إذ لو آخذ الناس بذنوبهم ما ترك على ظهر الأرض من شيء يدب، وقد فعل ذلك في قوم نوح؛ فلم ينجُ من الأرض إلا نوح ومَن معه في سفينته، ولكن الله يؤخّر المحاسبة والعقاب إلى يوم القيامة، والله اعلم.

يُشار إلى أن مصدر معاني الكلمات هو كتاب "أكثر من 300 كلمة قرآنية قد تُفهم خطأ"، الذي أعدّه الشيخ عبدالمجيد بن إبراهيم السنيد؛ وقدّمه القاضي الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد؛ عضو مجلس الشورى.

13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442
01:29 PM

"... مَّا تَرَكَ عَلَیۡهَا مِن دَاۤبَّة".. سحر البيان في كلمة قرآنية فهمت خطأ وهذا معناها الصحيح

عجائب وتبيان تسلط "سبق" الضوء عليهما خلال شهر رمضان المبارك عبر كتاب لـ"السنيد"

A A A
عيسى الحربي - الرياض
0
684

يمر القارئ المتدبّر لكلام الرحمن بكلماتٍ يختلف ظاهرها الدارج لغويّاً بين الناس عن معناها المقصود بها، وهو من سحر البيان وعجائب التبيان.

وخلال شهر رمضان، تسلط "سبق" الضوء على هذه الكلمات التي قد تُفهم خطأً، وسيتم عرض بعض الآيات لتوضيح معناها؛ وكشف شيء من الإعجاز القرآني.

ففي الآية 61 من سورة النحل يقول الله تبارك وتعالى: "وَلَوۡ یُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلۡمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَیۡهَا مِن دَاۤبَّة وَلَـٰكِن یُؤَخِّرُهُمۡ إِلَىٰۤ أَجَل مُّسَمّىۖ".

ويظن بعض الناس أن معنى كلمة "دابة" أي بهيمة، والصواب أن معنى دابة؛ أيّ كل ما دبّ على الأرض من إنسان وحيوان وطير وهوام.

ففي هذه الآية يخبرنا ﷲ سبحانه، عن سعة حلمه إذ لو آخذ الناس بذنوبهم ما ترك على ظهر الأرض من شيء يدب، وقد فعل ذلك في قوم نوح؛ فلم ينجُ من الأرض إلا نوح ومَن معه في سفينته، ولكن الله يؤخّر المحاسبة والعقاب إلى يوم القيامة، والله اعلم.

يُشار إلى أن مصدر معاني الكلمات هو كتاب "أكثر من 300 كلمة قرآنية قد تُفهم خطأ"، الذي أعدّه الشيخ عبدالمجيد بن إبراهيم السنيد؛ وقدّمه القاضي الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد؛ عضو مجلس الشورى.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,084
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,016
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,276
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,364

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لماذا شفط الدهون؟!!

لماذا شفط الدهون؟!!

محمد الحيدر
تغيير الاهتمامات والقدوات

تغيير الاهتمامات والقدوات

حسن آل عمير
الإسلام والإسرائيليات!!

الإسلام والإسرائيليات!!

غسان محمد عسيلان
"خلينا في الأهم"..!!

"خلينا في الأهم"..!!

بدر الغامدي
حالة دخيلة

حالة دخيلة

عبدالمحسن الحارثي
تناقض غير مبرَّر

تناقض غير مبرَّر

مها الجبر
مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

علي آل شرمة
السعودية وحماية البيئة

السعودية وحماية البيئة

غسان محمد عسيلان
جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

برجس البرجس
جيلٌ لا يشبه أحدًا

جيلٌ لا يشبه أحدًا

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة