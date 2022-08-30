شاهد.. "صحة الطائف" تدشن مركز اللقاحات بمستشفى أم الدوم

استقبل في يومه الأول 120 مستفيداً بمختلف الفئات العمرية

دشّنت "صحة الطائف"، يوم أمس، مركز لقاحات كورونا بمستشفى أم الدوم.

وأوضحت صحة المحافظة أنه تم تجهيز مركز اللقاحات بجميع الخدمات الأساسية بتصميم يسمح باستقبال أعداد كبيرة وبطريقة منظمة، بما يتماشى مع التدابير الاحترازية والوقائية.

واستقبل المركز في يومه الأول 120 مستفيداً من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وطلاب التعليم.

ودعت "صحة الطائف" المواطنين والمقيمين للمبادرة بالتسجيل عبر تطبيق صحتي؛ لأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم -بإذن الله- من الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد.

فيما عبّر عدد من المراجعين عن سعادتهم بتوفر اللقاح في المنطقة، وإنهاء معاناة السفر لأجل تلقي اللقاح في المناطق الأخرى.