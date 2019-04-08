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تنبيهان متقدمان للأرصاد على "الباحة وعسير": أمطار غزيرة

تؤدي إلى جريان السيول وتُصحَب بزخات البرد وتبدأ الواحدة ظهرًا

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهين متقدمين لمنطقتيْ الباحة وعسير، من حالة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول تبدأ الساعة الواحدة ظهرًا وتتواصل حتى الثامنة مساء.

وتشمل في عسير: (أبها، وخميس مشيط، وتنومة، وبارق، ومحايل، ورجال ألمع، وسراة عبيد، والربوعة، وتثليث).

كما تشمل في الباحة: (المخواة، وبلجرشي، وقلوة، والمندق، والباحة، والأجزاء المجاورة لها).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنبيهان متقدمان للأرصاد على "الباحة وعسير": أمطار غزيرة
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهين متقدمين لمنطقتيْ الباحة وعسير، من حالة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول تبدأ الساعة الواحدة ظهرًا وتتواصل حتى الثامنة مساء.

وتشمل في عسير: (أبها، وخميس مشيط، وتنومة، وبارق، ومحايل، ورجال ألمع، وسراة عبيد، والربوعة، وتثليث).

كما تشمل في الباحة: (المخواة، وبلجرشي، وقلوة، والمندق، والباحة، والأجزاء المجاورة لها).

08 إبريل 2019 - 3 شعبان 1440
12:20 PM

تنبيهان متقدمان للأرصاد على "الباحة وعسير": أمطار غزيرة

تؤدي إلى جريان السيول وتُصحَب بزخات البرد وتبدأ الواحدة ظهرًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,534

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهين متقدمين لمنطقتيْ الباحة وعسير، من حالة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول تبدأ الساعة الواحدة ظهرًا وتتواصل حتى الثامنة مساء.

وتشمل في عسير: (أبها، وخميس مشيط، وتنومة، وبارق، ومحايل، ورجال ألمع، وسراة عبيد، والربوعة، وتثليث).

كما تشمل في الباحة: (المخواة، وبلجرشي، وقلوة، والمندق، والباحة، والأجزاء المجاورة لها).

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,339
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28,615
29 مليار ..

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