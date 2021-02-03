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وزير البيئة يشكر القيادة بعد الموافقة على مشروع تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه

أكد أنه يناط به اقتراح مشروعات الأنظمة بالتنسيق مع الجهات المعنية

رفع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ إثر صدور موافقة مجلس الوزراء الموقر على مشروع تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه.

وأوضح في تصريح له بهذه المناسبة أن هذا المشروع يهدف إلى رفع كفاءة إنتاج المياه ونقلها وتوزيعها وترشيد استخدامها في المملكة، وتوحيد الجهود في هذا المجال بين الجهات الحكومية وغير الحكومية، مبينًا معاليه أن النظام يتضمن عددًا من الاختصاصات والصلاحيات، منها وضع برامج وطنية لكفاءة وترشيد المياه، وتحديد المؤشرات والأهداف والخطط والسياسات المتعلقة بذلك، ومتابعة تنفيذ الخطوات اللازمة لتحقيقها مع الجهات المعنية، والتحقق من نتائجها ومدى فاعليتها، وإعداد تقارير دورية بذلك.

وأضاف أن المركز يناط به اقتراح مشروعات الأنظمة الخاصة بكفاءة وترشيد المياه بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويرفعها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة، ويصدر اللوائح الفنية والمعايير والإجراءات التي تحقق كفاءة وترشيد المياه، كما يُسهم مع الجهات المعنية في وضع المواصفات القياسية للأجهزة والمعدات بما يحقق كفاءة وترشيد المياه، ويشجع الآليات والإجراءات المحفزة لإعادة تدوير المياه الرمادية واستخدامها.

وأشار إلى أن المركز يتولى كذلك وضع الأسس المناسبة التي تساعد على إدارة برنامج بطاقات كفاءة وترشيد المياه، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ووضع القواعد اللازمة للتأهيل والترخيص لمقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه، والإسهام مع الجهات المعنية في وضع القواعد اللازمة المتعلقة باختبارات كفاءة وترشيد المياه، وتقديم الخدمات الفنية والاستشارية في مجال تدقيق كفاءة وترشيد المياه والقياس والتحقق، وإعداد الدليل الوطني للقياس والتحقق لخدمات كفاءة وترشيد المياه، ونشره ومتابعة تحديثه.

يُذكر أن المركز يترأس مجلس إدارته وزير البيئة والمياه والزراعة، فيما يُعين نائب الوزير، نائبًا لرئيس المركز، بالإضافة إلى17 عضوًا ممثلين عن وزارات البيئة والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والتجارة والاستثمار، والشؤون البلدية والقروية، والمالية، والإسكان، والإعلام، والاقتصاد والتخطيط، وممثلين عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وهيئة تنظيم المياه والكهرباء، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والهيئة العامة للجمارك، والمؤسسة العامة للري، وشركة المياه الوطنية، والشركة السعودية لشراكات المياه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير البيئة يشكر القيادة بعد الموافقة على مشروع تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه
سبق

رفع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ إثر صدور موافقة مجلس الوزراء الموقر على مشروع تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه.

وأوضح في تصريح له بهذه المناسبة أن هذا المشروع يهدف إلى رفع كفاءة إنتاج المياه ونقلها وتوزيعها وترشيد استخدامها في المملكة، وتوحيد الجهود في هذا المجال بين الجهات الحكومية وغير الحكومية، مبينًا معاليه أن النظام يتضمن عددًا من الاختصاصات والصلاحيات، منها وضع برامج وطنية لكفاءة وترشيد المياه، وتحديد المؤشرات والأهداف والخطط والسياسات المتعلقة بذلك، ومتابعة تنفيذ الخطوات اللازمة لتحقيقها مع الجهات المعنية، والتحقق من نتائجها ومدى فاعليتها، وإعداد تقارير دورية بذلك.

وأضاف أن المركز يناط به اقتراح مشروعات الأنظمة الخاصة بكفاءة وترشيد المياه بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويرفعها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة، ويصدر اللوائح الفنية والمعايير والإجراءات التي تحقق كفاءة وترشيد المياه، كما يُسهم مع الجهات المعنية في وضع المواصفات القياسية للأجهزة والمعدات بما يحقق كفاءة وترشيد المياه، ويشجع الآليات والإجراءات المحفزة لإعادة تدوير المياه الرمادية واستخدامها.

وأشار إلى أن المركز يتولى كذلك وضع الأسس المناسبة التي تساعد على إدارة برنامج بطاقات كفاءة وترشيد المياه، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ووضع القواعد اللازمة للتأهيل والترخيص لمقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه، والإسهام مع الجهات المعنية في وضع القواعد اللازمة المتعلقة باختبارات كفاءة وترشيد المياه، وتقديم الخدمات الفنية والاستشارية في مجال تدقيق كفاءة وترشيد المياه والقياس والتحقق، وإعداد الدليل الوطني للقياس والتحقق لخدمات كفاءة وترشيد المياه، ونشره ومتابعة تحديثه.

يُذكر أن المركز يترأس مجلس إدارته وزير البيئة والمياه والزراعة، فيما يُعين نائب الوزير، نائبًا لرئيس المركز، بالإضافة إلى17 عضوًا ممثلين عن وزارات البيئة والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والتجارة والاستثمار، والشؤون البلدية والقروية، والمالية، والإسكان، والإعلام، والاقتصاد والتخطيط، وممثلين عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وهيئة تنظيم المياه والكهرباء، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والهيئة العامة للجمارك، والمؤسسة العامة للري، وشركة المياه الوطنية، والشركة السعودية لشراكات المياه.

03 فبراير 2021 - 21 جمادى الآخر 1442
11:22 PM

وزير البيئة يشكر القيادة بعد الموافقة على مشروع تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه

أكد أنه يناط به اقتراح مشروعات الأنظمة بالتنسيق مع الجهات المعنية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رفع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ إثر صدور موافقة مجلس الوزراء الموقر على مشروع تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه.

وأوضح في تصريح له بهذه المناسبة أن هذا المشروع يهدف إلى رفع كفاءة إنتاج المياه ونقلها وتوزيعها وترشيد استخدامها في المملكة، وتوحيد الجهود في هذا المجال بين الجهات الحكومية وغير الحكومية، مبينًا معاليه أن النظام يتضمن عددًا من الاختصاصات والصلاحيات، منها وضع برامج وطنية لكفاءة وترشيد المياه، وتحديد المؤشرات والأهداف والخطط والسياسات المتعلقة بذلك، ومتابعة تنفيذ الخطوات اللازمة لتحقيقها مع الجهات المعنية، والتحقق من نتائجها ومدى فاعليتها، وإعداد تقارير دورية بذلك.

وأضاف أن المركز يناط به اقتراح مشروعات الأنظمة الخاصة بكفاءة وترشيد المياه بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويرفعها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة، ويصدر اللوائح الفنية والمعايير والإجراءات التي تحقق كفاءة وترشيد المياه، كما يُسهم مع الجهات المعنية في وضع المواصفات القياسية للأجهزة والمعدات بما يحقق كفاءة وترشيد المياه، ويشجع الآليات والإجراءات المحفزة لإعادة تدوير المياه الرمادية واستخدامها.

وأشار إلى أن المركز يتولى كذلك وضع الأسس المناسبة التي تساعد على إدارة برنامج بطاقات كفاءة وترشيد المياه، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ووضع القواعد اللازمة للتأهيل والترخيص لمقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه، والإسهام مع الجهات المعنية في وضع القواعد اللازمة المتعلقة باختبارات كفاءة وترشيد المياه، وتقديم الخدمات الفنية والاستشارية في مجال تدقيق كفاءة وترشيد المياه والقياس والتحقق، وإعداد الدليل الوطني للقياس والتحقق لخدمات كفاءة وترشيد المياه، ونشره ومتابعة تحديثه.

يُذكر أن المركز يترأس مجلس إدارته وزير البيئة والمياه والزراعة، فيما يُعين نائب الوزير، نائبًا لرئيس المركز، بالإضافة إلى17 عضوًا ممثلين عن وزارات البيئة والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والتجارة والاستثمار، والشؤون البلدية والقروية، والمالية، والإسكان، والإعلام، والاقتصاد والتخطيط، وممثلين عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وهيئة تنظيم المياه والكهرباء، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والهيئة العامة للجمارك، والمؤسسة العامة للري، وشركة المياه الوطنية، والشركة السعودية لشراكات المياه.

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