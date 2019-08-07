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"السويلم" يودع ضيوف خادم الحرمين من فيتنام لأداء الحج

ويسلم أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة للرئيس الفيتنامي

قدم السفير سعود بن فهد السويلم، أوراق اعتماده، الأربعاء، إلى الرئيس الفيتنامي نجوين فو ترونغ، سفيرًا فوق العادة لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فيتنام.

ونقل "السويلم" تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد، لرئيس فيتنام.

وبدوره تمنّى الرئيس الفيتنامي نقل تحياته لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله.

وكان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فيتنام، سعود السويلم، استقبل في السفارة ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحج عام 1440هـ، وتم تسليمهم الهدايا والتقاط الصور التذكارية معهم، ومن ثم توديعهم في ذهابهم إلى المشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج، مُبدين شكرهم وتقديرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين، داعين الله أن يحفظ المملكة من كل مكروه.

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"السويلم" يودع ضيوف خادم الحرمين من فيتنام لأداء الحج
سبق

قدم السفير سعود بن فهد السويلم، أوراق اعتماده، الأربعاء، إلى الرئيس الفيتنامي نجوين فو ترونغ، سفيرًا فوق العادة لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فيتنام.

ونقل "السويلم" تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد، لرئيس فيتنام.

وبدوره تمنّى الرئيس الفيتنامي نقل تحياته لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله.

وكان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فيتنام، سعود السويلم، استقبل في السفارة ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحج عام 1440هـ، وتم تسليمهم الهدايا والتقاط الصور التذكارية معهم، ومن ثم توديعهم في ذهابهم إلى المشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج، مُبدين شكرهم وتقديرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين، داعين الله أن يحفظ المملكة من كل مكروه.

07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440
05:40 PM

"السويلم" يودع ضيوف خادم الحرمين من فيتنام لأداء الحج

ويسلم أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة للرئيس الفيتنامي

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فهد العتيبي - الرياض
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قدم السفير سعود بن فهد السويلم، أوراق اعتماده، الأربعاء، إلى الرئيس الفيتنامي نجوين فو ترونغ، سفيرًا فوق العادة لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فيتنام.

ونقل "السويلم" تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد، لرئيس فيتنام.

وبدوره تمنّى الرئيس الفيتنامي نقل تحياته لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله.

وكان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فيتنام، سعود السويلم، استقبل في السفارة ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحج عام 1440هـ، وتم تسليمهم الهدايا والتقاط الصور التذكارية معهم، ومن ثم توديعهم في ذهابهم إلى المشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج، مُبدين شكرهم وتقديرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين، داعين الله أن يحفظ المملكة من كل مكروه.

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