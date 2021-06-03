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كم عدد جرعات "كورونا" المعطاة في العالم حتى اليوم؟

215 دولة أطلقت حملات تلقيح و6 أخرى لم تبدأ بعد

أُعطيت أكثر من ملياري جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، في كل أنحاء العالم، بعد ستة أشهر من بدء حملات التحصين الجماعية في ديسمبر (كانون الأول) 2020، بحسب إحصاء أعدته وكالة الصحافة الفرنسية اليوم (الخميس)، حتى الساعة 09:00 ت غ.

وحُقن ما لا يقل عن مليارين و109 ملايين و696 ألفًا و22 جرعة في 215 بلدًا أو منطقة وفقًا لهذا الإحصاء الذي أُجري استنادًاً إلى مصادر رسمية.

وأعطيت 6 من كل 10 جرعات في البلدان الثلاثة الأكثر تعداداً للسكان؛ وهي: الصين (704,8 مليون)، والولايات المتحدة (296,9 مليون)، والهند (221 مليوناً).

ومن الدول التي تتصدر القائمة: كندا (59 في المئة من السكان تلقوا جرعة واحدة على الأقل)، وبريطانيا (58,3 في المئة)، وتشيلي (56,6 في المئة)، والولايات المتحدة (51 في المئة).

وهناك ست دول فقط لم تطلق حملات تلقيح حتى الآن؛ أربع في أفريقيا هي: تنزانيا، وتشاد، وبوروندي، وإريتريا، وواحدة في آسيا هي كوريا الشمالية، وواحدة في منطقة البحر الكاريبي هي هايتي.

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كم عدد جرعات "كورونا" المعطاة في العالم حتى اليوم؟
سبق

أُعطيت أكثر من ملياري جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، في كل أنحاء العالم، بعد ستة أشهر من بدء حملات التحصين الجماعية في ديسمبر (كانون الأول) 2020، بحسب إحصاء أعدته وكالة الصحافة الفرنسية اليوم (الخميس)، حتى الساعة 09:00 ت غ.

وحُقن ما لا يقل عن مليارين و109 ملايين و696 ألفًا و22 جرعة في 215 بلدًا أو منطقة وفقًا لهذا الإحصاء الذي أُجري استنادًاً إلى مصادر رسمية.

وأعطيت 6 من كل 10 جرعات في البلدان الثلاثة الأكثر تعداداً للسكان؛ وهي: الصين (704,8 مليون)، والولايات المتحدة (296,9 مليون)، والهند (221 مليوناً).

ومن الدول التي تتصدر القائمة: كندا (59 في المئة من السكان تلقوا جرعة واحدة على الأقل)، وبريطانيا (58,3 في المئة)، وتشيلي (56,6 في المئة)، والولايات المتحدة (51 في المئة).

وهناك ست دول فقط لم تطلق حملات تلقيح حتى الآن؛ أربع في أفريقيا هي: تنزانيا، وتشاد، وبوروندي، وإريتريا، وواحدة في آسيا هي كوريا الشمالية، وواحدة في منطقة البحر الكاريبي هي هايتي.

03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442
05:48 PM

كم عدد جرعات "كورونا" المعطاة في العالم حتى اليوم؟

215 دولة أطلقت حملات تلقيح و6 أخرى لم تبدأ بعد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أُعطيت أكثر من ملياري جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، في كل أنحاء العالم، بعد ستة أشهر من بدء حملات التحصين الجماعية في ديسمبر (كانون الأول) 2020، بحسب إحصاء أعدته وكالة الصحافة الفرنسية اليوم (الخميس)، حتى الساعة 09:00 ت غ.

وحُقن ما لا يقل عن مليارين و109 ملايين و696 ألفًا و22 جرعة في 215 بلدًا أو منطقة وفقًا لهذا الإحصاء الذي أُجري استنادًاً إلى مصادر رسمية.

وأعطيت 6 من كل 10 جرعات في البلدان الثلاثة الأكثر تعداداً للسكان؛ وهي: الصين (704,8 مليون)، والولايات المتحدة (296,9 مليون)، والهند (221 مليوناً).

ومن الدول التي تتصدر القائمة: كندا (59 في المئة من السكان تلقوا جرعة واحدة على الأقل)، وبريطانيا (58,3 في المئة)، وتشيلي (56,6 في المئة)، والولايات المتحدة (51 في المئة).

وهناك ست دول فقط لم تطلق حملات تلقيح حتى الآن؛ أربع في أفريقيا هي: تنزانيا، وتشاد، وبوروندي، وإريتريا، وواحدة في آسيا هي كوريا الشمالية، وواحدة في منطقة البحر الكاريبي هي هايتي.

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