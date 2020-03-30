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إسرائيل.. نتنياهو قد يدخل العزل الذاتي بعد إصابة مستشارته بـ"كورونا"

حضر معها جلسة برلمانية الأسبوع الماضي إضافة لنواب من المعارضة

كشفت مصادر إعلامية عبرية، النقاب عن أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية؛ وتحديدًا وزارة الصحة، تدرس تحويل رئيس الحكومة المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، للحجر الصحي، بعد تأكد إصابة مستشارته بفيروس "كورونا".

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن "نتنياهو اختلط مع مستشارته لشؤون المتدينين اليهود، والتي تَبَيّن لاحقًا أنها مصابة بالفيروس"؛ مشيرة إلى أن "من المتوقع أن يخضع نتنياهو اليوم لفحص كورونا، وقد يضطر إلى الدخول في حجر صحي أيضًا".

وقال مسؤولون في وقت سابق اليوم: إن "الاختبارات أكدت إصابة مستشارة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بفيروس كورونا الجديد؛ لكن لم يُعرف بعدُ إن كان نتنياهو البالغ من العمر 70 عامًا قد تَعَرّض لاحتمال الإصابة، أو إن كان عمله قد تأثر بذلك".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المستشارة كانت في جلسة برلمانية الأسبوع الماضي حضرها نتنياهو ونواب من المعارضة، يحاول أن يشكّل معهم حكومة طوارئ ائتلافية للمساعدة في مواجهة أزمة "كورونا".

وظهرت حالة من القلق في مكتب نتنياهو، أمس، عقب اكتشاف إصابة زوج مستشارته للشؤون الأرثوذكسية.

وبحسب "قناة 12" العبرية؛ فإن المستشارة كانت مع نتنياهو يوم الخميس الماضي، كما أنها حضرت اجتماعات بحضور العديد من الوزراء وأعضاء الكنيست؛ مشيرة إلى أنه تم إجراء اختبار لها، ومن المتوقع أن تخرج نتيجتها.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لوباء "كوفيد-19" إلى 4347 حالة، مؤكدة تسجيل 100 إصابة جديدة خلال الـ24 الساعة الماضية.

إسرائيل فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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إسرائيل.. نتنياهو قد يدخل العزل الذاتي بعد إصابة مستشارته بـ"كورونا"
سبق

كشفت مصادر إعلامية عبرية، النقاب عن أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية؛ وتحديدًا وزارة الصحة، تدرس تحويل رئيس الحكومة المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، للحجر الصحي، بعد تأكد إصابة مستشارته بفيروس "كورونا".

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن "نتنياهو اختلط مع مستشارته لشؤون المتدينين اليهود، والتي تَبَيّن لاحقًا أنها مصابة بالفيروس"؛ مشيرة إلى أن "من المتوقع أن يخضع نتنياهو اليوم لفحص كورونا، وقد يضطر إلى الدخول في حجر صحي أيضًا".

وقال مسؤولون في وقت سابق اليوم: إن "الاختبارات أكدت إصابة مستشارة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بفيروس كورونا الجديد؛ لكن لم يُعرف بعدُ إن كان نتنياهو البالغ من العمر 70 عامًا قد تَعَرّض لاحتمال الإصابة، أو إن كان عمله قد تأثر بذلك".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المستشارة كانت في جلسة برلمانية الأسبوع الماضي حضرها نتنياهو ونواب من المعارضة، يحاول أن يشكّل معهم حكومة طوارئ ائتلافية للمساعدة في مواجهة أزمة "كورونا".

وظهرت حالة من القلق في مكتب نتنياهو، أمس، عقب اكتشاف إصابة زوج مستشارته للشؤون الأرثوذكسية.

وبحسب "قناة 12" العبرية؛ فإن المستشارة كانت مع نتنياهو يوم الخميس الماضي، كما أنها حضرت اجتماعات بحضور العديد من الوزراء وأعضاء الكنيست؛ مشيرة إلى أنه تم إجراء اختبار لها، ومن المتوقع أن تخرج نتيجتها.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لوباء "كوفيد-19" إلى 4347 حالة، مؤكدة تسجيل 100 إصابة جديدة خلال الـ24 الساعة الماضية.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
12:00 PM

إسرائيل.. نتنياهو قد يدخل العزل الذاتي بعد إصابة مستشارته بـ"كورونا"

حضر معها جلسة برلمانية الأسبوع الماضي إضافة لنواب من المعارضة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت مصادر إعلامية عبرية، النقاب عن أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية؛ وتحديدًا وزارة الصحة، تدرس تحويل رئيس الحكومة المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، للحجر الصحي، بعد تأكد إصابة مستشارته بفيروس "كورونا".

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن "نتنياهو اختلط مع مستشارته لشؤون المتدينين اليهود، والتي تَبَيّن لاحقًا أنها مصابة بالفيروس"؛ مشيرة إلى أن "من المتوقع أن يخضع نتنياهو اليوم لفحص كورونا، وقد يضطر إلى الدخول في حجر صحي أيضًا".

وقال مسؤولون في وقت سابق اليوم: إن "الاختبارات أكدت إصابة مستشارة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بفيروس كورونا الجديد؛ لكن لم يُعرف بعدُ إن كان نتنياهو البالغ من العمر 70 عامًا قد تَعَرّض لاحتمال الإصابة، أو إن كان عمله قد تأثر بذلك".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المستشارة كانت في جلسة برلمانية الأسبوع الماضي حضرها نتنياهو ونواب من المعارضة، يحاول أن يشكّل معهم حكومة طوارئ ائتلافية للمساعدة في مواجهة أزمة "كورونا".

وظهرت حالة من القلق في مكتب نتنياهو، أمس، عقب اكتشاف إصابة زوج مستشارته للشؤون الأرثوذكسية.

وبحسب "قناة 12" العبرية؛ فإن المستشارة كانت مع نتنياهو يوم الخميس الماضي، كما أنها حضرت اجتماعات بحضور العديد من الوزراء وأعضاء الكنيست؛ مشيرة إلى أنه تم إجراء اختبار لها، ومن المتوقع أن تخرج نتيجتها.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لوباء "كوفيد-19" إلى 4347 حالة، مؤكدة تسجيل 100 إصابة جديدة خلال الـ24 الساعة الماضية.

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