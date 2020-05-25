النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في الذكرى الثالثة للبيعة ولي العهد.."الخبرة السعودي" يستعرض الأبعاد والإنجازات

عبر ندوة ينظمها المنتدى غدًا عبر تطبيق زووم

ينظم منتدى الخبرة السعودي ضمن نشاطه الأسبوعي ندوة خاصة بعنوان (الذكرى الثالثة لبيعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وليًا للعهد .. الأبعاد والإنجازات) تزامنًا مع هذه الذكرى العزيزة مع أيام عيد الفطر السعيد وذلك في تمام الساعة 10 غدًا الثلاثاء عبر تطبيق زووم (ZOOM).

وتنقل الندوة مباشرة على قناة المنتدى في اليوتيوب ويرسل الرابط لاحقًا في حساب المنتدى في تويتر sef_ksa4@يشارك فيها كل من: عضو مجلس الشورى وأمين مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور عبدالله الفوزان والمحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية من (الكويت الشقيق) الدكتور عايد المناع.

كما يُشارك في الندوة التي يديرها رئيس مجلس إدارة منتدى الخبرة السعودي الدكتور أحمد الشهري كلٌ من عضو مجلس الشورى والأكاديمي والمستشار في الإعلام الجديد الدكتور فايز الشهري والأكاديمية والكاتبة في صحيفة الشرق الأوسط الدكتورة أمل الهزاني ومدير عام التطوير بوكالة تنمية المجتمع في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمهندس مشاري الطريف.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
في الذكرى الثالثة للبيعة ولي العهد.."الخبرة السعودي" يستعرض الأبعاد والإنجازات
سبق

ينظم منتدى الخبرة السعودي ضمن نشاطه الأسبوعي ندوة خاصة بعنوان (الذكرى الثالثة لبيعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وليًا للعهد .. الأبعاد والإنجازات) تزامنًا مع هذه الذكرى العزيزة مع أيام عيد الفطر السعيد وذلك في تمام الساعة 10 غدًا الثلاثاء عبر تطبيق زووم (ZOOM).

وتنقل الندوة مباشرة على قناة المنتدى في اليوتيوب ويرسل الرابط لاحقًا في حساب المنتدى في تويتر sef_ksa4@يشارك فيها كل من: عضو مجلس الشورى وأمين مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور عبدالله الفوزان والمحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية من (الكويت الشقيق) الدكتور عايد المناع.

كما يُشارك في الندوة التي يديرها رئيس مجلس إدارة منتدى الخبرة السعودي الدكتور أحمد الشهري كلٌ من عضو مجلس الشورى والأكاديمي والمستشار في الإعلام الجديد الدكتور فايز الشهري والأكاديمية والكاتبة في صحيفة الشرق الأوسط الدكتورة أمل الهزاني ومدير عام التطوير بوكالة تنمية المجتمع في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمهندس مشاري الطريف.

25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441
09:15 PM

في الذكرى الثالثة للبيعة ولي العهد.."الخبرة السعودي" يستعرض الأبعاد والإنجازات

عبر ندوة ينظمها المنتدى غدًا عبر تطبيق زووم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
338

ينظم منتدى الخبرة السعودي ضمن نشاطه الأسبوعي ندوة خاصة بعنوان (الذكرى الثالثة لبيعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وليًا للعهد .. الأبعاد والإنجازات) تزامنًا مع هذه الذكرى العزيزة مع أيام عيد الفطر السعيد وذلك في تمام الساعة 10 غدًا الثلاثاء عبر تطبيق زووم (ZOOM).

وتنقل الندوة مباشرة على قناة المنتدى في اليوتيوب ويرسل الرابط لاحقًا في حساب المنتدى في تويتر sef_ksa4@يشارك فيها كل من: عضو مجلس الشورى وأمين مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور عبدالله الفوزان والمحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية من (الكويت الشقيق) الدكتور عايد المناع.

كما يُشارك في الندوة التي يديرها رئيس مجلس إدارة منتدى الخبرة السعودي الدكتور أحمد الشهري كلٌ من عضو مجلس الشورى والأكاديمي والمستشار في الإعلام الجديد الدكتور فايز الشهري والأكاديمية والكاتبة في صحيفة الشرق الأوسط الدكتورة أمل الهزاني ومدير عام التطوير بوكالة تنمية المجتمع في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمهندس مشاري الطريف.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,510
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,761
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,809
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,588

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

عبدالغني الشيخ
العيد عن بُعد..!!

العيد عن بُعد..!!

محمد الصيـعري
التطوع الصحي.. خطوة للأمام

التطوع الصحي.. خطوة للأمام

ماجد البريكان
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

عبدالرحمن المرشد
هؤلاء أحق بالزكاة

هؤلاء أحق بالزكاة

أحمد عجب
(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

حسن آل عمير
بين أبي قحط ومرزوقة

بين أبي قحط ومرزوقة

جمعان الكرت
صنبور ماء نقي

صنبور ماء نقي

حمد خالد العرق
ليست كل المدن روما..!

ليست كل المدن روما..!

عبدالسلام المشيطي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة