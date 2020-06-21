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أحد أدنى المعدلات.. 43 وفاة بـ"كورونا" في بريطانيا خلال يوم

حصيلة الحالات ترتفع إلى 42.632

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم (الأحد)، تسجيل 43 حالة وفاة في مناطق مختلفة من المملكة المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا 42.632.

وتمثل حصيلة اليوم واحدة من أدنى المعدلات المسجلة في البلاد، على الرغم من أن الأرقام غالباً ما تنخفض في عطلة نهاية الأسبوع بسبب التأخير في تسجيل الوفيات، وفقاً لـ"الحرة".

ورجح وزير الصحة مات هانكوك، أن تخفف الحكومة إجراءات التباعد الاجتماعي، وهو ما من شأنه أن يساعد على إعادة فتح الأماكن.

وأشار "هانكوك" إلى أن ذلك قد يكون ممكناً إذا اتخذ الأفراد تدابير أخرى، مثل وضع الكمامات.

فيروس كورونا الجديد

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أحد أدنى المعدلات.. 43 وفاة بـ"كورونا" في بريطانيا خلال يوم
سبق

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم (الأحد)، تسجيل 43 حالة وفاة في مناطق مختلفة من المملكة المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا 42.632.

وتمثل حصيلة اليوم واحدة من أدنى المعدلات المسجلة في البلاد، على الرغم من أن الأرقام غالباً ما تنخفض في عطلة نهاية الأسبوع بسبب التأخير في تسجيل الوفيات، وفقاً لـ"الحرة".

ورجح وزير الصحة مات هانكوك، أن تخفف الحكومة إجراءات التباعد الاجتماعي، وهو ما من شأنه أن يساعد على إعادة فتح الأماكن.

وأشار "هانكوك" إلى أن ذلك قد يكون ممكناً إذا اتخذ الأفراد تدابير أخرى، مثل وضع الكمامات.

21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
08:17 PM

أحد أدنى المعدلات.. 43 وفاة بـ"كورونا" في بريطانيا خلال يوم

حصيلة الحالات ترتفع إلى 42.632

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم (الأحد)، تسجيل 43 حالة وفاة في مناطق مختلفة من المملكة المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا 42.632.

وتمثل حصيلة اليوم واحدة من أدنى المعدلات المسجلة في البلاد، على الرغم من أن الأرقام غالباً ما تنخفض في عطلة نهاية الأسبوع بسبب التأخير في تسجيل الوفيات، وفقاً لـ"الحرة".

ورجح وزير الصحة مات هانكوك، أن تخفف الحكومة إجراءات التباعد الاجتماعي، وهو ما من شأنه أن يساعد على إعادة فتح الأماكن.

وأشار "هانكوك" إلى أن ذلك قد يكون ممكناً إذا اتخذ الأفراد تدابير أخرى، مثل وضع الكمامات.

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