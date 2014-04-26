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إطلاق حملة "أنا ممتثل" في محافظة "الحائط" لتعزيز سلوك القدوة المجتمعية

تهدف لمساندة جهود الرقابة البلدية في الأماكن العامة والمراكز التجارية

أطلق رئيس بلدية محافظة الحائط المهندس مساعد بن أحمد الحربي، حملة ‫”أنا ممتثل”، وذلك ضمن الحملة التي دشنها أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم أبو راس على مستوى (٢٠) بلدية بمنطقة حائل.

وتهدف الحملة إلى مساندة جهود الرقابة البلدية في الأماكن العامة والمراكز التجارية والمجمعات والمطاعم والكافيهات، وتعزيز سلوك القدوة المجتمعية، والتوعية بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كما تعمل على بث رسائل توعوية بالالتزام بكافة التدابير الوقائية الذاتية، من لبس الكمامات، وغسل اليدين، وأهمية الالتزام بالتباعد الاجتماعي، ودعم المنشآت وتحفيزها لرفع مستوى الامتثال، وكذلك رفع مستوى الشفافية والامتثال للوائح والأنظمة البلدية من خلال تطوير وتحسين آلية الرقابة والتفتيش والتركيز على الرقابة الذاتية من قبل أصحاب المنشآت.

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إطلاق حملة "أنا ممتثل" في محافظة "الحائط" لتعزيز سلوك القدوة المجتمعية
سبق

أطلق رئيس بلدية محافظة الحائط المهندس مساعد بن أحمد الحربي، حملة ‫”أنا ممتثل”، وذلك ضمن الحملة التي دشنها أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم أبو راس على مستوى (٢٠) بلدية بمنطقة حائل.

وتهدف الحملة إلى مساندة جهود الرقابة البلدية في الأماكن العامة والمراكز التجارية والمجمعات والمطاعم والكافيهات، وتعزيز سلوك القدوة المجتمعية، والتوعية بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كما تعمل على بث رسائل توعوية بالالتزام بكافة التدابير الوقائية الذاتية، من لبس الكمامات، وغسل اليدين، وأهمية الالتزام بالتباعد الاجتماعي، ودعم المنشآت وتحفيزها لرفع مستوى الامتثال، وكذلك رفع مستوى الشفافية والامتثال للوائح والأنظمة البلدية من خلال تطوير وتحسين آلية الرقابة والتفتيش والتركيز على الرقابة الذاتية من قبل أصحاب المنشآت.

26 إبريل 2021 - 14 رمضان 1442
12:26 PM

إطلاق حملة "أنا ممتثل" في محافظة "الحائط" لتعزيز سلوك القدوة المجتمعية

تهدف لمساندة جهود الرقابة البلدية في الأماكن العامة والمراكز التجارية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلق رئيس بلدية محافظة الحائط المهندس مساعد بن أحمد الحربي، حملة ‫”أنا ممتثل”، وذلك ضمن الحملة التي دشنها أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم أبو راس على مستوى (٢٠) بلدية بمنطقة حائل.

وتهدف الحملة إلى مساندة جهود الرقابة البلدية في الأماكن العامة والمراكز التجارية والمجمعات والمطاعم والكافيهات، وتعزيز سلوك القدوة المجتمعية، والتوعية بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كما تعمل على بث رسائل توعوية بالالتزام بكافة التدابير الوقائية الذاتية، من لبس الكمامات، وغسل اليدين، وأهمية الالتزام بالتباعد الاجتماعي، ودعم المنشآت وتحفيزها لرفع مستوى الامتثال، وكذلك رفع مستوى الشفافية والامتثال للوائح والأنظمة البلدية من خلال تطوير وتحسين آلية الرقابة والتفتيش والتركيز على الرقابة الذاتية من قبل أصحاب المنشآت.

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