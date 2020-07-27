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"شؤون الحرمين" تكمل استعدادات استقبال الحجيج وترفع مستوى الاحترازات

بالتنسيق والشراكة مع جميع الجهات ذات العلاقة

أعلن المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني حسني حيدر استكمال الرئاسة استعداداتها لاستقبال ضيوف الحرمين الشريفين، في ظل عدد من الإجراءات الصحية والوقائية، بالتنسيق والشراكة مع جميع الجهات ذات العلاقة.

وبيّن هاني حيدر أن الرئاسة استعدت -ولله الحمد- بخطة مكثفة لموسم حج 1441هـ مطبقة أعلى المعايير الاحترازية والتدابير الوقائية لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وفق توجيهات الرئيس العام لتحقيق تطلعات ولاة الأمر.

وأضاف أن الرئاسة انتهت من تركيب وتجهيز مسارات مخصصة في صحن المطاف لكل فوج، بما يضمن تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطائفين، وإجراء فرضيات على تلك المسارات بحضور الجهات المعنية، إضافة لتخصيص أبواب محددة لكل فوج من أفواج الحجيج للدخول والخروج لضمان منع حدوث أي تزاحم أو تكدس، وبما يضمن انسيابية حركة الحشود.

كما أكد أن الرئاسة رفعت من الطاقة الإنتاجية لعبوات ماء زمزم؛ لتوزيعها على ضيوف الرحمن، حيث سيُقدّم ماء زمزم المبارك من خلال عبوات معبأة ومغلقة ومعقمة ومعدة للاستخدام الواحد، مع استمرار منع حافظات وبرادات المياه.

وأوضح المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن الرئاسة أتمت التجهيزات التقنية كافة لتنفيذ "مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة عرفة" للعام الثالث على التوالي، وهو عبارة عن ترجمة فورية متزامنة لخطبة يوم عرفة بعشر لغات وهي: (الإنجليزية، والفرنسية، والفارسية، والملاوية، والأوردية، والصينية، والتركية، والروسية، والهوساوية، والبنغالية).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"شؤون الحرمين" تكمل استعدادات استقبال الحجيج وترفع مستوى الاحترازات
سبق

أعلن المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني حسني حيدر استكمال الرئاسة استعداداتها لاستقبال ضيوف الحرمين الشريفين، في ظل عدد من الإجراءات الصحية والوقائية، بالتنسيق والشراكة مع جميع الجهات ذات العلاقة.

وبيّن هاني حيدر أن الرئاسة استعدت -ولله الحمد- بخطة مكثفة لموسم حج 1441هـ مطبقة أعلى المعايير الاحترازية والتدابير الوقائية لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وفق توجيهات الرئيس العام لتحقيق تطلعات ولاة الأمر.

وأضاف أن الرئاسة انتهت من تركيب وتجهيز مسارات مخصصة في صحن المطاف لكل فوج، بما يضمن تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطائفين، وإجراء فرضيات على تلك المسارات بحضور الجهات المعنية، إضافة لتخصيص أبواب محددة لكل فوج من أفواج الحجيج للدخول والخروج لضمان منع حدوث أي تزاحم أو تكدس، وبما يضمن انسيابية حركة الحشود.

كما أكد أن الرئاسة رفعت من الطاقة الإنتاجية لعبوات ماء زمزم؛ لتوزيعها على ضيوف الرحمن، حيث سيُقدّم ماء زمزم المبارك من خلال عبوات معبأة ومغلقة ومعقمة ومعدة للاستخدام الواحد، مع استمرار منع حافظات وبرادات المياه.

وأوضح المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن الرئاسة أتمت التجهيزات التقنية كافة لتنفيذ "مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة عرفة" للعام الثالث على التوالي، وهو عبارة عن ترجمة فورية متزامنة لخطبة يوم عرفة بعشر لغات وهي: (الإنجليزية، والفرنسية، والفارسية، والملاوية، والأوردية، والصينية، والتركية، والروسية، والهوساوية، والبنغالية).

27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441
05:47 PM

"شؤون الحرمين" تكمل استعدادات استقبال الحجيج وترفع مستوى الاحترازات

بالتنسيق والشراكة مع جميع الجهات ذات العلاقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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أعلن المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني حسني حيدر استكمال الرئاسة استعداداتها لاستقبال ضيوف الحرمين الشريفين، في ظل عدد من الإجراءات الصحية والوقائية، بالتنسيق والشراكة مع جميع الجهات ذات العلاقة.

وبيّن هاني حيدر أن الرئاسة استعدت -ولله الحمد- بخطة مكثفة لموسم حج 1441هـ مطبقة أعلى المعايير الاحترازية والتدابير الوقائية لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وفق توجيهات الرئيس العام لتحقيق تطلعات ولاة الأمر.

وأضاف أن الرئاسة انتهت من تركيب وتجهيز مسارات مخصصة في صحن المطاف لكل فوج، بما يضمن تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطائفين، وإجراء فرضيات على تلك المسارات بحضور الجهات المعنية، إضافة لتخصيص أبواب محددة لكل فوج من أفواج الحجيج للدخول والخروج لضمان منع حدوث أي تزاحم أو تكدس، وبما يضمن انسيابية حركة الحشود.

كما أكد أن الرئاسة رفعت من الطاقة الإنتاجية لعبوات ماء زمزم؛ لتوزيعها على ضيوف الرحمن، حيث سيُقدّم ماء زمزم المبارك من خلال عبوات معبأة ومغلقة ومعقمة ومعدة للاستخدام الواحد، مع استمرار منع حافظات وبرادات المياه.

وأوضح المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن الرئاسة أتمت التجهيزات التقنية كافة لتنفيذ "مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة عرفة" للعام الثالث على التوالي، وهو عبارة عن ترجمة فورية متزامنة لخطبة يوم عرفة بعشر لغات وهي: (الإنجليزية، والفرنسية، والفارسية، والملاوية، والأوردية، والصينية، والتركية، والروسية، والهوساوية، والبنغالية).

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