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بالفيديو.. "السديس" لرجال الأمن: الله يقويكم وندعو لكم ونشكركم على جهودكم المبذولة تجاه "كورونا"

قدم لهم هدية رمزية عبارة عن "كارتون ماء زمزم" تقديرًا لدورهم

"الله يقويكم، ونحن فقط أتينا لنشكركم".. بهذه الكلمات حفز الرئيس العام لرئاسة المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، رجال الأمن، على جهودهم المبذولة والذين يقومون بأدوار جبارة في أزمة كورونا.

وقال "السديس": "أئمة الحرمين كافة، ومنسوبو الرئاسة، يدعون لكم ويتشكرون، واحتسبوا الأجر والأمن مسؤولية عظيمة وواجب كبير، وندعمهم ونشجعهم ونتعاون معهم، وعين باتت تحرس في سبيل الله "احتسبوا الأجر وهذا من الجهاد والرباط في سبيل الله وأبشروا بالخير".

وقدم السديس هدية رمزية عبارة عن كارتون ماء زمزم؛ تقديرًا لجهود رجال الأمن في دورهم الأمني في جائحة كورونا.

من جانب آخر، ثمّن رجال الأمن مبادرة الرئيس العام لرئاسة المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، مقدمين الشكر الجزيل على الكلمات الطيبة والدعوات الصادقة.

الرئيس العام لرئاسة المسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن السديس رجال الأمن فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. "السديس" لرجال الأمن: الله يقويكم وندعو لكم ونشكركم على جهودكم المبذولة تجاه "كورونا"
سبق

"الله يقويكم، ونحن فقط أتينا لنشكركم".. بهذه الكلمات حفز الرئيس العام لرئاسة المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، رجال الأمن، على جهودهم المبذولة والذين يقومون بأدوار جبارة في أزمة كورونا.

وقال "السديس": "أئمة الحرمين كافة، ومنسوبو الرئاسة، يدعون لكم ويتشكرون، واحتسبوا الأجر والأمن مسؤولية عظيمة وواجب كبير، وندعمهم ونشجعهم ونتعاون معهم، وعين باتت تحرس في سبيل الله "احتسبوا الأجر وهذا من الجهاد والرباط في سبيل الله وأبشروا بالخير".

وقدم السديس هدية رمزية عبارة عن كارتون ماء زمزم؛ تقديرًا لجهود رجال الأمن في دورهم الأمني في جائحة كورونا.

من جانب آخر، ثمّن رجال الأمن مبادرة الرئيس العام لرئاسة المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، مقدمين الشكر الجزيل على الكلمات الطيبة والدعوات الصادقة.

11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
08:28 PM

بالفيديو.. "السديس" لرجال الأمن: الله يقويكم وندعو لكم ونشكركم على جهودكم المبذولة تجاه "كورونا"

قدم لهم هدية رمزية عبارة عن "كارتون ماء زمزم" تقديرًا لدورهم

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
9
12,472

"الله يقويكم، ونحن فقط أتينا لنشكركم".. بهذه الكلمات حفز الرئيس العام لرئاسة المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، رجال الأمن، على جهودهم المبذولة والذين يقومون بأدوار جبارة في أزمة كورونا.

وقال "السديس": "أئمة الحرمين كافة، ومنسوبو الرئاسة، يدعون لكم ويتشكرون، واحتسبوا الأجر والأمن مسؤولية عظيمة وواجب كبير، وندعمهم ونشجعهم ونتعاون معهم، وعين باتت تحرس في سبيل الله "احتسبوا الأجر وهذا من الجهاد والرباط في سبيل الله وأبشروا بالخير".

وقدم السديس هدية رمزية عبارة عن كارتون ماء زمزم؛ تقديرًا لجهود رجال الأمن في دورهم الأمني في جائحة كورونا.

من جانب آخر، ثمّن رجال الأمن مبادرة الرئيس العام لرئاسة المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، مقدمين الشكر الجزيل على الكلمات الطيبة والدعوات الصادقة.

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