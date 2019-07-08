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ألمانيا ترفض دعوة أمريكا لإرسال قوات إلى شمال سوريا

أعلنت التزامها بالإجراءات الحالية ضد "داعش"

رفضت ألمانيا اليوم (الاثنين) دعوة وجهتها الولايات المتحدة لإرسال قوات برية إلى شمال سوريا، في موقف من المرجح أن يغضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يريد من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الالتزام بدور عسكري أكبر في الشرق الأوسط.

ونقلت "رويترز" عن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت خلال مؤتمر صحفي اعتيادي قوله: "عندما أقول إن رؤية الحكومة هي الالتزام بالإجراءات الحالية في التحالف العسكري ضد تنظيم داعش الإرهابي، فهذا لا يشمل قوات برية كما هو معروف".

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ألمانيا ترفض دعوة أمريكا لإرسال قوات إلى شمال سوريا
سبق

رفضت ألمانيا اليوم (الاثنين) دعوة وجهتها الولايات المتحدة لإرسال قوات برية إلى شمال سوريا، في موقف من المرجح أن يغضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يريد من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الالتزام بدور عسكري أكبر في الشرق الأوسط.

ونقلت "رويترز" عن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت خلال مؤتمر صحفي اعتيادي قوله: "عندما أقول إن رؤية الحكومة هي الالتزام بالإجراءات الحالية في التحالف العسكري ضد تنظيم داعش الإرهابي، فهذا لا يشمل قوات برية كما هو معروف".

08 يوليو 2019 - 5 ذو القعدة 1440
03:26 PM

ألمانيا ترفض دعوة أمريكا لإرسال قوات إلى شمال سوريا

أعلنت التزامها بالإجراءات الحالية ضد "داعش"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفضت ألمانيا اليوم (الاثنين) دعوة وجهتها الولايات المتحدة لإرسال قوات برية إلى شمال سوريا، في موقف من المرجح أن يغضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يريد من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الالتزام بدور عسكري أكبر في الشرق الأوسط.

ونقلت "رويترز" عن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت خلال مؤتمر صحفي اعتيادي قوله: "عندما أقول إن رؤية الحكومة هي الالتزام بالإجراءات الحالية في التحالف العسكري ضد تنظيم داعش الإرهابي، فهذا لا يشمل قوات برية كما هو معروف".

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