انتقل إلى رحمة الله تعالى العميد ركن متقاعد حسين بن علي بن محمد المغيدي، أحد منسوبي القوات السعودية، وجد حرم الزميل محمد ملاح من إدارة الإعلام بغرفة المنطقة الشرقية.
"المغيدي" إلى رحمة الله
انتقل إلى رحمة الله تعالى العميد ركن متقاعد حسين بن علي بن محمد المغيدي، أحد منسوبي القوات السعودية، وجد حرم الزميل محمد ملاح من إدارة الإعلام بغرفة المنطقة الشرقية.
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"المغيدي" إلى رحمة اللهصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-01-20
20 يناير 2019 - 14 جمادى الأول 1440
12:08 AM
"المغيدي" إلى رحمة الله
انتقل إلى رحمة الله تعالى العميد ركن متقاعد حسين بن علي بن محمد المغيدي، أحد منسوبي القوات السعودية، وجد حرم الزميل محمد ملاح من إدارة الإعلام بغرفة المنطقة الشرقية.
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