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توقعات وتحذيرات وسرعة رياح .. "الأرصاد" تُطلق أعمالها لموسم الحج

تتضمن النافذة الإلكترونية لـتقارير الطقس في "مكة والمدينة والمشاعر المقدّسة"

أطلق الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي؛ اليوم، بمقر الهيئة في جدة، أعمال الهيئة لحج هذا العام 1440هـ، التي تضمنت الهوية الإعلامية الخاصة بموسم الحج لمركز التواصل الرقمي، وكذلك النافذة الإلكترونية الخاصة بـتقارير الطقس في كل من "مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والمشاعر المقدّسة".

وقدّم مدير إدارة التحاليل والتوقعات عايض البلوي؛ المميزات التي تحتويها النافذة الإلكترونية الخاصة بطقس الحج من معلومات أرصادية وتوقعات وتحذيرات حول حالة الطقس والرياح والحرارة والظواهر الجوية الخاصة بمنطقة مكة المكرّمة، والمشاعر المقدّسة، والمدينة المنوّرة؛ حيث تبث معلومات الطقس الآنية لتحديد سرعة الرياح واتجاهها ودرجات الحرارة ومعلومات طبقات الجو العليا، وصوراً رادارية وصور الأقمار الصناعية.

وتتضمن النافذة عناصر الطقس والحرارة والرياح، وأهم الظواهر الجوية التي تصدر كل ساعة عن المشاعر ومكة والمدينة وجدة، كما ستعطي النافذة توقعات حالة الطقس لـ 24 ساعة قادمة وتوقعات خمسة أيام قادمة ويتم تحديثها يومياً.

وفيما يخص الهوية الإعلامية للهيئة خلال موسم الحج، أكّدت مديرة مركز التواصل الرقمي بالهيئة، فاطمة العوفي؛ أن الهيئة ستخاطب الحجاج بـأربع لغات "العربية والإنجليزية والفرنسية والأوردو" من خلال النشر الإعلامي والتوعوي لمختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي على مدار الساعة.

وفيما يتعلق بالجانب التوعوي، أكّد نائب مدير إدارة الإعلام والتوعوية بالهيئة إبراهيم مطر؛ أن الهيئة كثّفت جهودها في توعية الحجاج في الجانبين البيئي والأرصادي، ومن خلال الوجود ميدانياً في المشاعر المقدّسة والمدينة المنوّرة والمطارات والطرق السريعة، وتسهيل وصول المعلومات للجهات المستفيدة بشكلٍ مستمرٍ، ومركز إعلامي متكامل لخدمة الإعلام المرئي والمقروء على مدار الساعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية العاملة في شؤون الحج.

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توقعات وتحذيرات وسرعة رياح .. "الأرصاد" تُطلق أعمالها لموسم الحج
سبق

أطلق الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي؛ اليوم، بمقر الهيئة في جدة، أعمال الهيئة لحج هذا العام 1440هـ، التي تضمنت الهوية الإعلامية الخاصة بموسم الحج لمركز التواصل الرقمي، وكذلك النافذة الإلكترونية الخاصة بـتقارير الطقس في كل من "مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والمشاعر المقدّسة".

وقدّم مدير إدارة التحاليل والتوقعات عايض البلوي؛ المميزات التي تحتويها النافذة الإلكترونية الخاصة بطقس الحج من معلومات أرصادية وتوقعات وتحذيرات حول حالة الطقس والرياح والحرارة والظواهر الجوية الخاصة بمنطقة مكة المكرّمة، والمشاعر المقدّسة، والمدينة المنوّرة؛ حيث تبث معلومات الطقس الآنية لتحديد سرعة الرياح واتجاهها ودرجات الحرارة ومعلومات طبقات الجو العليا، وصوراً رادارية وصور الأقمار الصناعية.

وتتضمن النافذة عناصر الطقس والحرارة والرياح، وأهم الظواهر الجوية التي تصدر كل ساعة عن المشاعر ومكة والمدينة وجدة، كما ستعطي النافذة توقعات حالة الطقس لـ 24 ساعة قادمة وتوقعات خمسة أيام قادمة ويتم تحديثها يومياً.

وفيما يخص الهوية الإعلامية للهيئة خلال موسم الحج، أكّدت مديرة مركز التواصل الرقمي بالهيئة، فاطمة العوفي؛ أن الهيئة ستخاطب الحجاج بـأربع لغات "العربية والإنجليزية والفرنسية والأوردو" من خلال النشر الإعلامي والتوعوي لمختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي على مدار الساعة.

وفيما يتعلق بالجانب التوعوي، أكّد نائب مدير إدارة الإعلام والتوعوية بالهيئة إبراهيم مطر؛ أن الهيئة كثّفت جهودها في توعية الحجاج في الجانبين البيئي والأرصادي، ومن خلال الوجود ميدانياً في المشاعر المقدّسة والمدينة المنوّرة والمطارات والطرق السريعة، وتسهيل وصول المعلومات للجهات المستفيدة بشكلٍ مستمرٍ، ومركز إعلامي متكامل لخدمة الإعلام المرئي والمقروء على مدار الساعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية العاملة في شؤون الحج.

23 يوليو 2019 - 20 ذو القعدة 1440
01:39 PM

توقعات وتحذيرات وسرعة رياح .. "الأرصاد" تُطلق أعمالها لموسم الحج

تتضمن النافذة الإلكترونية لـتقارير الطقس في "مكة والمدينة والمشاعر المقدّسة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلق الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي؛ اليوم، بمقر الهيئة في جدة، أعمال الهيئة لحج هذا العام 1440هـ، التي تضمنت الهوية الإعلامية الخاصة بموسم الحج لمركز التواصل الرقمي، وكذلك النافذة الإلكترونية الخاصة بـتقارير الطقس في كل من "مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والمشاعر المقدّسة".

وقدّم مدير إدارة التحاليل والتوقعات عايض البلوي؛ المميزات التي تحتويها النافذة الإلكترونية الخاصة بطقس الحج من معلومات أرصادية وتوقعات وتحذيرات حول حالة الطقس والرياح والحرارة والظواهر الجوية الخاصة بمنطقة مكة المكرّمة، والمشاعر المقدّسة، والمدينة المنوّرة؛ حيث تبث معلومات الطقس الآنية لتحديد سرعة الرياح واتجاهها ودرجات الحرارة ومعلومات طبقات الجو العليا، وصوراً رادارية وصور الأقمار الصناعية.

وتتضمن النافذة عناصر الطقس والحرارة والرياح، وأهم الظواهر الجوية التي تصدر كل ساعة عن المشاعر ومكة والمدينة وجدة، كما ستعطي النافذة توقعات حالة الطقس لـ 24 ساعة قادمة وتوقعات خمسة أيام قادمة ويتم تحديثها يومياً.

وفيما يخص الهوية الإعلامية للهيئة خلال موسم الحج، أكّدت مديرة مركز التواصل الرقمي بالهيئة، فاطمة العوفي؛ أن الهيئة ستخاطب الحجاج بـأربع لغات "العربية والإنجليزية والفرنسية والأوردو" من خلال النشر الإعلامي والتوعوي لمختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي على مدار الساعة.

وفيما يتعلق بالجانب التوعوي، أكّد نائب مدير إدارة الإعلام والتوعوية بالهيئة إبراهيم مطر؛ أن الهيئة كثّفت جهودها في توعية الحجاج في الجانبين البيئي والأرصادي، ومن خلال الوجود ميدانياً في المشاعر المقدّسة والمدينة المنوّرة والمطارات والطرق السريعة، وتسهيل وصول المعلومات للجهات المستفيدة بشكلٍ مستمرٍ، ومركز إعلامي متكامل لخدمة الإعلام المرئي والمقروء على مدار الساعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية العاملة في شؤون الحج.

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