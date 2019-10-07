افتتاح أكبر معرض دولي لتكنولوجيا ومعدات البناء والتشييد برعاية أمير الرياض

المعرض الأول الذي يركز على مسـتقبل البناء فـي المملكة

افتتحت شركة معارض الرياض المحدودة، اليوم الاثنين، النسخة الحادية والثلاثين لـ"معرض البناء السعودي 2019"، تحت رعاية أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، ويعقد خلال الفترة من 8 إلى 11 صفر 1441هـ الموافق 7 إلى 10 أكتوبر 2019.

ويقام هذا المعرض برعاية بلاتينية من "هيئة تنمية الصادرات السعودية"، وبشراكة مجتمعية من شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو)، والهيئة السعودية للمهندسين (الجهة الداعمة)، والهيئة السعودية للمقاولين (منظم قطاع المقاولات).

ويعد "معرض البناء السعودي 2019"، المعرض التجاري الأول الذي يركز على مسـتقبل البناء فـي المملكة العربية السعودية، ويعقد بالتزامن مـع المعـرض السـعودي لتقنيـة الحجـر، ومعـرض سلسـلة معـدات ومصانـع وماكينات ومركبات التشييد، ومعـرض التصميـم الداخلـي، ومعرض تقنية البناء والتشغيل الآلي السعودي، كما أنه يعد أكبر معرض دولي لتكنولوجيا ومعدات البناء والتشييد، وبوابة مباشرة للوصول إلى الفرص الواعدة والآفاق الهائلة المتاحة أمام المستثمرين الراغبين بقوة للدخول إلى السوق السعودية.

وثمن مدير عام التسويق والاتصال المؤسسي بشركة معارض الرياض المحدودة، محمد آل الشيخ، رعاية أمير منطقة الرياض للمعرض، مشيراً إلى أنه يأتي لدعم قطاع البناء في المملكة ضمن رؤية 2030.

وقال "آل الشيخ": إن "المعرض يهدف إلى ربط مختلف الزوار المحليين والدوليين، وتعزيز الترابط والتفاعل والتعاون بين الأطراف ذات العلاقة بقطاع البناء، من المستثمرين، ورجال الأعمال، ومطوري العقارات، والمهنيين والمهندسين، والمتعاقدين، وشركات الخدمات، ومزودي معدات البناء، والاستشاريين، والمتعاقدين، ومديري الشراء، والأخصائيين الفنيين، والتجار والموزعين".

وأشار "آل الشيخ"، إلى أن "معرض البناء السعودي 2019"، سيعرض للزوار إمكانيات البناء المبتكرة، وتقديم أحدث التقنيات في مجال علوم المواد، ويجمع آلاف المشاريع والخبراء والمصنعين والمختصين في المجال والمصدرين، وصانعي القرار المحليين والدوليين، ومن مميزات المعرض أيضاً التعرف على الوضع الحالي والمستقبلي لسوق البناء السعودي، ومقابلــة أكثــر مــن 600 منظمــة محليــة وإقليميــة ودوليــة، والاستفادة مـن العـروض الحصريـة التـي يقدمهـا العارضون علــى مــواد البنــاء والأدوات والخدمــات، وكل ذلك تحت منصة واحدة؛ لاكتشاف الفرص الهائلة التي يمكن لأكبر قطاعات المملكة أن يقدمها.

ويشارك في المعرض أكثر من 520 شركة من كبرى العلامات التجارية العالمية والمحلية، والذين يمثلون 34 دولة، ويهدف إلى تقديم جودة عالية من خدمات البناء، وخيارات واسعة من حلول الإنشاءات، وتوفير الفرص الاستثمارية الواعدة تحت سقف تجاري واحد.

ويأتي المعرض في وقت يشهد فيه قطاع البنـاء فـي المملكـة تطـوراً هائلاً بعد إعلان الرؤية السعودية الطموحة في أبريل 2016، وهو الآن في طور تحقيق إمكانات نمـو حقيقيـة، حيث عـم التفـاؤل قطـاع البنـاء فـي المملكـة العام الماضي (2018) بعد أن زاد الإنفاق على مشاريع البنيـة التحتيـة إلـى 54 مليـار ريـال مقارنـة بــ 52 مليـار ريـال خلال عـام 2017، وزيادة قيمة الاعتمادات المالية ومخصصات المقاولات للطرق والجسور إلى 3.5 مليار دولار خلال العام الجاري، انسجاماً مع التنويع الاقتصادي البعيد عن النفط، بالإضافة إلى نمو سوق معدات البناء السعودي، حيث من المتوقع أن تصل صناعة البناء عالمياً إلى 10 تريليونات دولار بحلول 2020.

وأكد "آل الشيخ" أنه بحسب المخطط الذي قدمته رؤية السعودية 2030، فإن المملكة تطمح للعمل كمركز لوجيستي قوي يربط بين القارات الثلاثة (آسيا وأوروبا وأفريقيا)، لذا وافقت الحكومة على استثمارات هائلة في بناء الموانئ، والسكك الحديدية، والمطارات، والطرق لتحسين ترابطها الداخلي، وتسهيل تدفق المواد الخام فيها.

وقال: "إنها تسعى إلى تحقيق مزيد من التكامل الاقتصادي مع دول مجلس التعاون الخليجي، ومن المتوقع أن يلعب قطاع البناء والتشييد دوراً محورياً في تلك العملية".

الجدير بالذكر، أن الجهة المنظمة لمعرض شركة معارض الرياض المحدودة، تملك خبرة طويلة في تنظيم المعارض والفعاليات التجارية والمؤتمرات لأكثر من 39 عاماً في المملكة، حيث يعد "معرض البناء السعودي 2019" علامة بارزة في تاريخ المنظمة الحافل، خاصة أن جميع معارضها مصنفة من الجمعية الدولية لصناعة المعارض UFI والتي يبلغ عدد أعضائها نحو 754 يمثلون 87 دولة، كما تضم أكثر من 55 منظمة محلية وإقليمية.