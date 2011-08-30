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"هدف" يدعو منشآت القطاع الخاص إلى عرض الفرص التدريبية عبر "طاقات"

بعد شمول خريجي الدبلوم في "تمهير".. لإكسابهم الخبرات المطلوبة لسوق العمل

دعا صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، منشآت القطاع الخاص، إلى عرض الفرص التدريبية المتاحة لديها عبر البوابة الوطنية للعمل (طاقات) من خلال الرابط Taqat.sa، وذلك بهدف تدريب الكوادر الوطنية على رأس العمل، لإكسابهم الخبرات والمهارات المطلوبة لسوق العمل ضمن برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير).

وجاءت دعوة (هدف)، في ضوء الإعلان، عن شمول خريجي وخريجات الدبلومات من المعاهد والكليات الفنية والصحية والإدارية في المملكة، في برنامج "تمهير".

يأتي إدراج حاملي مؤهل الدبلوم في برنامج "تمهير" نتيجة للنجاحات التي حققها البرنامج في الفترة الماضية حول إكساب المتدربين المهارات والخبرات اللازمة التي يطلبها سوق العمل، والإسهام في زيادة نسب توظيف المتدربين والمتدربات.

واشتملت المرحلة السابقة من البرنامج على خريجي الجامعات السعودية والمبتعثين من حملة درجة البكالوريوس فأعلى.

وتتراوح مدة التدريب في البرنامج بين 3 و6 أشهر، كما يقدم الصندوق مكافأة مالية خلال فترة التدريب دعماً للمتدرب مقدارها 3 آلاف ريال شهرياً لحملة البكالوريوس فأعلى، و2000 ريال شهرياً لحملة الدبلومات من المعاهد والكليات الفنية والصحية والإدارية، وتحمل تأمين ضد المخاطر للمتدربين، كما يحصل المتدرب على شهادة خبره بعد إتمامه البرنامج التدريبي تزيد من قابلية توظيفه.

هدف صندوق تنمية الموارد البشرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هدف" يدعو منشآت القطاع الخاص إلى عرض الفرص التدريبية عبر "طاقات"
سبق

دعا صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، منشآت القطاع الخاص، إلى عرض الفرص التدريبية المتاحة لديها عبر البوابة الوطنية للعمل (طاقات) من خلال الرابط Taqat.sa، وذلك بهدف تدريب الكوادر الوطنية على رأس العمل، لإكسابهم الخبرات والمهارات المطلوبة لسوق العمل ضمن برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير).

وجاءت دعوة (هدف)، في ضوء الإعلان، عن شمول خريجي وخريجات الدبلومات من المعاهد والكليات الفنية والصحية والإدارية في المملكة، في برنامج "تمهير".

يأتي إدراج حاملي مؤهل الدبلوم في برنامج "تمهير" نتيجة للنجاحات التي حققها البرنامج في الفترة الماضية حول إكساب المتدربين المهارات والخبرات اللازمة التي يطلبها سوق العمل، والإسهام في زيادة نسب توظيف المتدربين والمتدربات.

واشتملت المرحلة السابقة من البرنامج على خريجي الجامعات السعودية والمبتعثين من حملة درجة البكالوريوس فأعلى.

وتتراوح مدة التدريب في البرنامج بين 3 و6 أشهر، كما يقدم الصندوق مكافأة مالية خلال فترة التدريب دعماً للمتدرب مقدارها 3 آلاف ريال شهرياً لحملة البكالوريوس فأعلى، و2000 ريال شهرياً لحملة الدبلومات من المعاهد والكليات الفنية والصحية والإدارية، وتحمل تأمين ضد المخاطر للمتدربين، كما يحصل المتدرب على شهادة خبره بعد إتمامه البرنامج التدريبي تزيد من قابلية توظيفه.

30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442
12:17 PM

"هدف" يدعو منشآت القطاع الخاص إلى عرض الفرص التدريبية عبر "طاقات"

بعد شمول خريجي الدبلوم في "تمهير".. لإكسابهم الخبرات المطلوبة لسوق العمل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دعا صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، منشآت القطاع الخاص، إلى عرض الفرص التدريبية المتاحة لديها عبر البوابة الوطنية للعمل (طاقات) من خلال الرابط Taqat.sa، وذلك بهدف تدريب الكوادر الوطنية على رأس العمل، لإكسابهم الخبرات والمهارات المطلوبة لسوق العمل ضمن برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير).

وجاءت دعوة (هدف)، في ضوء الإعلان، عن شمول خريجي وخريجات الدبلومات من المعاهد والكليات الفنية والصحية والإدارية في المملكة، في برنامج "تمهير".

يأتي إدراج حاملي مؤهل الدبلوم في برنامج "تمهير" نتيجة للنجاحات التي حققها البرنامج في الفترة الماضية حول إكساب المتدربين المهارات والخبرات اللازمة التي يطلبها سوق العمل، والإسهام في زيادة نسب توظيف المتدربين والمتدربات.

واشتملت المرحلة السابقة من البرنامج على خريجي الجامعات السعودية والمبتعثين من حملة درجة البكالوريوس فأعلى.

وتتراوح مدة التدريب في البرنامج بين 3 و6 أشهر، كما يقدم الصندوق مكافأة مالية خلال فترة التدريب دعماً للمتدرب مقدارها 3 آلاف ريال شهرياً لحملة البكالوريوس فأعلى، و2000 ريال شهرياً لحملة الدبلومات من المعاهد والكليات الفنية والصحية والإدارية، وتحمل تأمين ضد المخاطر للمتدربين، كما يحصل المتدرب على شهادة خبره بعد إتمامه البرنامج التدريبي تزيد من قابلية توظيفه.

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