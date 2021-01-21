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"بلدية أنبوان": مدخل "ضرغط حائل" يجري العمل به لتحسين المظهر العام

تجاوبًا مع ما نشرته "سبق" حول شكوى سالكي الطريق من خطورته على الأرواح

عقّب موظف العلاقات العامة والاعلام السابق، لدى بلدية أنبوان، ممدوح حمد العويمري، على ما نشر بعنوان "استياء من خطورة مدخل "ضرغط حائل" ومخاوف من استمرار الحوادث المميتة"، قائلاً: الطريق سابقًا كان يتبع وزارة النقل وتم استلامه لتحسين مدخل القرية ووضع سفلتة وأرصفة على مدخل القرية وتوجد لوحات إرشادية لسالكي الطريق بمنطقة عمل ومنطقة عبور مياه وجاري العمل على تحسين المظهر العام.

وكان عدد من سالكي الطريق الواصل بين محافظة الشملي ومحافظة الحائط عند مدخل قرية ضرغط (200 كم جنوب غرب حائل)، قد أعربوا عن استيائهم بسبب سوء حالة الطريق وخطره؛ باعتباره أصبح موقعًا للحوادث المميتة.

وتواصلت "سبق" في 15 جمادى الأولى 1442هـ،مع الهاتف الذي أرفقه رئيس المركز الإعلامي بأمانة منطقة حائل المهندس نايف الرشيدي، والذي أفاد برسالته أن المرفق رقم جوال مدير المركز الإعلامي ببلدية "أنبوان" ممدوح حمد العويمري، وقد استلم الرسالة،وثبت ذلك، ولم يتم الرد على الاستفسار، في ذلك الحين، إلى أن وصل التعقيب إلى "سبق".

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"بلدية أنبوان": مدخل "ضرغط حائل" يجري العمل به لتحسين المظهر العام
سبق

عقّب موظف العلاقات العامة والاعلام السابق، لدى بلدية أنبوان، ممدوح حمد العويمري، على ما نشر بعنوان "استياء من خطورة مدخل "ضرغط حائل" ومخاوف من استمرار الحوادث المميتة"، قائلاً: الطريق سابقًا كان يتبع وزارة النقل وتم استلامه لتحسين مدخل القرية ووضع سفلتة وأرصفة على مدخل القرية وتوجد لوحات إرشادية لسالكي الطريق بمنطقة عمل ومنطقة عبور مياه وجاري العمل على تحسين المظهر العام.

وكان عدد من سالكي الطريق الواصل بين محافظة الشملي ومحافظة الحائط عند مدخل قرية ضرغط (200 كم جنوب غرب حائل)، قد أعربوا عن استيائهم بسبب سوء حالة الطريق وخطره؛ باعتباره أصبح موقعًا للحوادث المميتة.

وتواصلت "سبق" في 15 جمادى الأولى 1442هـ،مع الهاتف الذي أرفقه رئيس المركز الإعلامي بأمانة منطقة حائل المهندس نايف الرشيدي، والذي أفاد برسالته أن المرفق رقم جوال مدير المركز الإعلامي ببلدية "أنبوان" ممدوح حمد العويمري، وقد استلم الرسالة،وثبت ذلك، ولم يتم الرد على الاستفسار، في ذلك الحين، إلى أن وصل التعقيب إلى "سبق".

21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442
05:01 PM

"بلدية أنبوان": مدخل "ضرغط حائل" يجري العمل به لتحسين المظهر العام

تجاوبًا مع ما نشرته "سبق" حول شكوى سالكي الطريق من خطورته على الأرواح

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خالد السليمي - حائل
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عقّب موظف العلاقات العامة والاعلام السابق، لدى بلدية أنبوان، ممدوح حمد العويمري، على ما نشر بعنوان "استياء من خطورة مدخل "ضرغط حائل" ومخاوف من استمرار الحوادث المميتة"، قائلاً: الطريق سابقًا كان يتبع وزارة النقل وتم استلامه لتحسين مدخل القرية ووضع سفلتة وأرصفة على مدخل القرية وتوجد لوحات إرشادية لسالكي الطريق بمنطقة عمل ومنطقة عبور مياه وجاري العمل على تحسين المظهر العام.

وكان عدد من سالكي الطريق الواصل بين محافظة الشملي ومحافظة الحائط عند مدخل قرية ضرغط (200 كم جنوب غرب حائل)، قد أعربوا عن استيائهم بسبب سوء حالة الطريق وخطره؛ باعتباره أصبح موقعًا للحوادث المميتة.

وتواصلت "سبق" في 15 جمادى الأولى 1442هـ،مع الهاتف الذي أرفقه رئيس المركز الإعلامي بأمانة منطقة حائل المهندس نايف الرشيدي، والذي أفاد برسالته أن المرفق رقم جوال مدير المركز الإعلامي ببلدية "أنبوان" ممدوح حمد العويمري، وقد استلم الرسالة،وثبت ذلك، ولم يتم الرد على الاستفسار، في ذلك الحين، إلى أن وصل التعقيب إلى "سبق".

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