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في الرياض.. الرجال يتفوقون على النساء بعدد الوفيات للشهر الماضي

وفق إحصائية لعدد الجنائز التي تمت الصلاة عليها في مساجد العاصمة

بلغ عدد الجنائز التي تمت الصلاة عليها في مساجد الرياض خلال شهر الماضي ذي القعدة 1440هـ 1258 جنازة منهم ‏461 رجلاً و292 امرأة و409 أطفال، و96 تابوتاً.

وتمت الصلاة في مسجد الراجحي بحي الجزيرة على 501 جنازة، وفي جامع الأمير فهد بن محمد بطريق الحائر مقابل حي الدار البيضاء تمت الصلاة على 200 جنازة، ثم جامع الجوهرة البابطين بحي الياسمين بـ105 جنازات، ثم جامع أم إبراهيم الذياب بحي المنصورة بـ77 جنازة، ثم جامع محمد وعبدالرحمن البواردي بحي العزيزية بـ71 جنازة، ثم جامع الملك خالد بحي أم الحمام بـ70 جنازة، ثم جامع إمام الدعوة بحي السلام بـ57 جنازة، ثم جامع والدة الأمير ماجد بحي العزيزية بـ52 جنازة، ثم جامع والدة الأمير بندر بن عبدالعزيز بحي الندى بـ42 جنازة، ثم جامع الأمير عبدالله بن محمد بحي عتيقة بـ37 جنازة، ثم جامع عبدالله المهيني بحي العارض بـ26 جنازة، ثم جامع موضي العثمان بالدرعية بـ5 جنازات، وجامع أبي بكر الصديق بحي الخليج بـ7 جنازات، وجامع الإمام تركي بن عبدالله بحي الديرة بـ4 جنازات، وجامع الأمير مشعل بعرقة بـ5 جنازات، وجنازة واحدة في كل من جامع الدريهمية بحي شبرا، وجامع المشيقيق (الحجري) بحي الشميسي القديم، وجامع الأمير محمد بن سعود بالدرعية، ومسجد مدينة الملك سعود الطبية بحي الشميسي.

وزاد عدد الجنائز هذا العام 30 جنازة مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ عدد الجنائز التي تمت الصلاة عليها في مساجد الرياض خلال شهر ذي القعدة ١٤٣٩هـ ١٢٢٨ جنازة منهم ‏٤٥٨ رجلاً و٢٥٤ امرأة و٣٩٠ طفلاً، و١٢٦ تابوتاً.

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في الرياض.. الرجال يتفوقون على النساء بعدد الوفيات للشهر الماضي
سبق

بلغ عدد الجنائز التي تمت الصلاة عليها في مساجد الرياض خلال شهر الماضي ذي القعدة 1440هـ 1258 جنازة منهم ‏461 رجلاً و292 امرأة و409 أطفال، و96 تابوتاً.

وتمت الصلاة في مسجد الراجحي بحي الجزيرة على 501 جنازة، وفي جامع الأمير فهد بن محمد بطريق الحائر مقابل حي الدار البيضاء تمت الصلاة على 200 جنازة، ثم جامع الجوهرة البابطين بحي الياسمين بـ105 جنازات، ثم جامع أم إبراهيم الذياب بحي المنصورة بـ77 جنازة، ثم جامع محمد وعبدالرحمن البواردي بحي العزيزية بـ71 جنازة، ثم جامع الملك خالد بحي أم الحمام بـ70 جنازة، ثم جامع إمام الدعوة بحي السلام بـ57 جنازة، ثم جامع والدة الأمير ماجد بحي العزيزية بـ52 جنازة، ثم جامع والدة الأمير بندر بن عبدالعزيز بحي الندى بـ42 جنازة، ثم جامع الأمير عبدالله بن محمد بحي عتيقة بـ37 جنازة، ثم جامع عبدالله المهيني بحي العارض بـ26 جنازة، ثم جامع موضي العثمان بالدرعية بـ5 جنازات، وجامع أبي بكر الصديق بحي الخليج بـ7 جنازات، وجامع الإمام تركي بن عبدالله بحي الديرة بـ4 جنازات، وجامع الأمير مشعل بعرقة بـ5 جنازات، وجنازة واحدة في كل من جامع الدريهمية بحي شبرا، وجامع المشيقيق (الحجري) بحي الشميسي القديم، وجامع الأمير محمد بن سعود بالدرعية، ومسجد مدينة الملك سعود الطبية بحي الشميسي.

وزاد عدد الجنائز هذا العام 30 جنازة مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ عدد الجنائز التي تمت الصلاة عليها في مساجد الرياض خلال شهر ذي القعدة ١٤٣٩هـ ١٢٢٨ جنازة منهم ‏٤٥٨ رجلاً و٢٥٤ امرأة و٣٩٠ طفلاً، و١٢٦ تابوتاً.

07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440
03:31 PM

في الرياض.. الرجال يتفوقون على النساء بعدد الوفيات للشهر الماضي

وفق إحصائية لعدد الجنائز التي تمت الصلاة عليها في مساجد العاصمة

A A A
عيسى الحربي - الرياض
32
6,643

بلغ عدد الجنائز التي تمت الصلاة عليها في مساجد الرياض خلال شهر الماضي ذي القعدة 1440هـ 1258 جنازة منهم ‏461 رجلاً و292 امرأة و409 أطفال، و96 تابوتاً.

وتمت الصلاة في مسجد الراجحي بحي الجزيرة على 501 جنازة، وفي جامع الأمير فهد بن محمد بطريق الحائر مقابل حي الدار البيضاء تمت الصلاة على 200 جنازة، ثم جامع الجوهرة البابطين بحي الياسمين بـ105 جنازات، ثم جامع أم إبراهيم الذياب بحي المنصورة بـ77 جنازة، ثم جامع محمد وعبدالرحمن البواردي بحي العزيزية بـ71 جنازة، ثم جامع الملك خالد بحي أم الحمام بـ70 جنازة، ثم جامع إمام الدعوة بحي السلام بـ57 جنازة، ثم جامع والدة الأمير ماجد بحي العزيزية بـ52 جنازة، ثم جامع والدة الأمير بندر بن عبدالعزيز بحي الندى بـ42 جنازة، ثم جامع الأمير عبدالله بن محمد بحي عتيقة بـ37 جنازة، ثم جامع عبدالله المهيني بحي العارض بـ26 جنازة، ثم جامع موضي العثمان بالدرعية بـ5 جنازات، وجامع أبي بكر الصديق بحي الخليج بـ7 جنازات، وجامع الإمام تركي بن عبدالله بحي الديرة بـ4 جنازات، وجامع الأمير مشعل بعرقة بـ5 جنازات، وجنازة واحدة في كل من جامع الدريهمية بحي شبرا، وجامع المشيقيق (الحجري) بحي الشميسي القديم، وجامع الأمير محمد بن سعود بالدرعية، ومسجد مدينة الملك سعود الطبية بحي الشميسي.

وزاد عدد الجنائز هذا العام 30 جنازة مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ عدد الجنائز التي تمت الصلاة عليها في مساجد الرياض خلال شهر ذي القعدة ١٤٣٩هـ ١٢٢٨ جنازة منهم ‏٤٥٨ رجلاً و٢٥٤ امرأة و٣٩٠ طفلاً، و١٢٦ تابوتاً.

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