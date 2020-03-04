المستفيدون من "برنامج المواطنة الفاعلة" يشيدون بدور "كيان" للأيتام

في تنمية مهاراتهم وتحسين جودة الحياة

أشاد المستفيدون من "برنامج المواطنة الفاعلة"، بدور جمعية "كيان" للأيتام ذوي الظروف الخاصة، في تنمية مهاراتهم وتمكينهم من الوصول إلى تحقيق أهدافهم وتحسين جودة حياتهم، ليصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع.



نفذ البرنامجَ خبراءُ من "المركز الثقافي البريطاني"، بمقر الجمعية بحي الفلاح.



وعبروا عن شكرهم لجمعية "كيان" للأيتام على اهتمامها بتمكينهم واحتواء مواهبهم. وثمنت المستفيدة نورة عبدالعزيز، دور القائمات على الجمعية في مساندتهن.



كما عبرت المستفيدة سارة عبد الخالق، عن كامل سعادتها بحضورها لهذا البرنامج الذي أفادها في كيفية التخطيط وتنفيذ المشاريع مستقبلًا؛ حيث ازدادت معرفتها بلغة الحوار.



وقالت المستفيدة سامية محمد عبد ربه: إن الجمعية أتاحت فرصة حضور هذه الدورة الهادفة، والاندماج مع الخبراء والمشاركين.



وأضافت: من خلال الدورة استطعت أن أضع الأهداف والخطط لتنفيذ مشروعي.



وأشارت المستفيدة بسمة عبد العزيز محمد، إلى استفادتها الكبيرة من خلال التعرف والتعاون، مثمنة دور جمعية كيان في ذلك.



كما قالت المستفيدة نائلة ظافر محمد حسن: جزاكم الله عنا كل خير فقد تعلمت الحوار مع الآخرين.



وأوضح المستفيد زامل مطر، أن للمواطنة والمواطن دورًا في غرس القيم والمفاهيم للمساهمة في بناء وطن واعٍ ومستقبل مشرق.



وقال إن هذه الدورة عبارة عن باب كبير من المعرفة للمساهمة في المجتمع والاندماج به، مثمنًا هذه الخطوة المهمة في ظل محاربة جميع الأفكار المضللة.



كما ثمّنت المستفيدات: إلهام عبد الله، وخلود نافع، وتقى مساعد؛ دور جمعية "كيان" في تقديم كل ما يفيد أبناءها من الجنسين في كل المجالات، مشيدين بدورها الإنمائي للأيتام، متمنين للجمعية كل تقدم وازدهار لتحقيق رؤية 2030.



وقالت المستشارة عروبة المنيف: تشرفت بالتدريب على دورة المواطنة الفاعلة التي يقدمها المجلس الثقافي البريطاني في جمعية "كيان".



وأضافت: لمست من أول يوم تدريبي، الحماس والوعي والرغبة في التعلم لدى الفتيات المستفيدات من الجمعية، وهذا بالطبع شيء مشرف ويبعث الأمل في قلوبنا وقلوبهم.



وقال المستشار علي الفيفي: في كل يوم نستيقظ منه، نسعى ونطمح لصنع كيان لأنفسنا، وجمعية "كيان" للأيتام ذوي الظروف الخاصة، تسعى وتجاهد لصنع وإنارة كيان فئتنا الغالية.



وتابع: من منطلق رؤية "كيان" للأيتام، بادرت الجمعية بقبول تطبيق برنامج المواطنة الفاعلة لفئتنا؛ من خلال تثقيفهم بأهمية الوعي الذاتي، والذي هو الخطوة الأولى لتحقيق المواطنة الفاعلة من خلال تحليل الفرد لذاته وقدراته التي يتقنها ومهاراته لتحقيق ذاته.



وأضاف: بعد تحقيق الذات تكون لدى الفرد مسؤولية اجتماعية تجاه الآخر؛ إذ يكون أكثر وعيًا لتحفيز وتشجيع الآخر، علاوة على أن التحام الفرد بالفرد يضع يدًا فوق يد، والآن نستطيع أن نبدأ لتخطيط مشروعنا الصغير معًا، والذي سوف ينضج وينمو غدًا في المستقبل القريب لكي يصبح جزءًا من كيان الدولة.