في أعلى زيادة يومية.. إندونيسيا تسجل 1043 إصابة بكورونا
وزارة الصحة: إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 33076 حالة
سجلت وزارة الصحة الإندونيسية 1043 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، يوم الثلاثاء، وهي أكبر زيادة يومية في عدد الحالات، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 33076 حالة.
ووفق رويترز قال أحمد يوريانتو المسؤول بوزارة الصحة، إن الوزارة سجلت كذلك 40 حالة وفاة جديدة ليصل الإجمالي إلى 1923 حالة.
وفحصت إندونيسيا أكثر من 281650 شخصاً حتى يوم الثلاثاء وفقا لبيانات قوة مهام مكافحة مرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بالفيروس.
إندونيسيا
فيروس كورونا الجديد
في أعلى زيادة يومية.. إندونيسيا تسجل 1043 إصابة بكورونا
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-06-09
سجلت وزارة الصحة الإندونيسية 1043 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، يوم الثلاثاء، وهي أكبر زيادة يومية في عدد الحالات، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 33076 حالة.
ووفق رويترز قال أحمد يوريانتو المسؤول بوزارة الصحة، إن الوزارة سجلت كذلك 40 حالة وفاة جديدة ليصل الإجمالي إلى 1923 حالة.
وفحصت إندونيسيا أكثر من 281650 شخصاً حتى يوم الثلاثاء وفقا لبيانات قوة مهام مكافحة مرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بالفيروس.
09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441
01:06 PM
في أعلى زيادة يومية.. إندونيسيا تسجل 1043 إصابة بكورونا
وزارة الصحة: إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 33076 حالة
سجلت وزارة الصحة الإندونيسية 1043 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، يوم الثلاثاء، وهي أكبر زيادة يومية في عدد الحالات، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 33076 حالة.
ووفق رويترز قال أحمد يوريانتو المسؤول بوزارة الصحة، إن الوزارة سجلت كذلك 40 حالة وفاة جديدة ليصل الإجمالي إلى 1923 حالة.
وفحصت إندونيسيا أكثر من 281650 شخصاً حتى يوم الثلاثاء وفقا لبيانات قوة مهام مكافحة مرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بالفيروس.