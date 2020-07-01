النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"جوناس" يشارك في تدريبات الاتحاد بحامل طبي في الكتف

المدرب أوصى بتمديد عقد الدحيم

شهدت تدريبات الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد مساء اليوم مشاركة اللاعب البرازيلي جوناس في المران مع وضع حامل طبي بسبب تعرضه لإصابة في الكتف.

واصل الفريق الكروي الأول برنامجه التدريبي مساء اليوم، وسط متابعة إدارية، حيث خصص المدرب البرازيلي كاريلي تدريب اليوم للجوانب اللياقية، ويعود الفريق يوم غدٍ للتدريبات الصباحية ضمن جدول برنامج الإعداد.

وتتواصل إدارة الاتحاد مع عددٍ من أندية دوري المحترفين على خوض لقاءات ودية خلال فترة معسكر الفريق في أبها، حيث تم الاتفاق على خوض لقاء ودي مع فريق ضمك يوم ٢٤ يوليو.

وفي سياق متصل حسم البرازيلي فابيو كاريلي مدرب الاتحاد، مصير مدافعه عمار الدحيم الذي ينتهي عقده مع النادي في شهر يوليو، حيث أوصى المدرب إدارة نادي الاتحاد بتمديد عقد اللاعب حتى نهاية الموسم الحالي.

وينتظر البرازيلي كاريلي اكتمال صفوف الفريق الكروي بانضمام الثلاثي الأجنبي مارسيلو غروهي، والأرجنتيني ليوناردو جيل والتونسي أنيس البدري، إذ جارٍ التواصل معهم لترتيب إجراءات عودتهم إلى السعودية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"جوناس" يشارك في تدريبات الاتحاد بحامل طبي في الكتف
سبق

شهدت تدريبات الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد مساء اليوم مشاركة اللاعب البرازيلي جوناس في المران مع وضع حامل طبي بسبب تعرضه لإصابة في الكتف.

واصل الفريق الكروي الأول برنامجه التدريبي مساء اليوم، وسط متابعة إدارية، حيث خصص المدرب البرازيلي كاريلي تدريب اليوم للجوانب اللياقية، ويعود الفريق يوم غدٍ للتدريبات الصباحية ضمن جدول برنامج الإعداد.

وتتواصل إدارة الاتحاد مع عددٍ من أندية دوري المحترفين على خوض لقاءات ودية خلال فترة معسكر الفريق في أبها، حيث تم الاتفاق على خوض لقاء ودي مع فريق ضمك يوم ٢٤ يوليو.

وفي سياق متصل حسم البرازيلي فابيو كاريلي مدرب الاتحاد، مصير مدافعه عمار الدحيم الذي ينتهي عقده مع النادي في شهر يوليو، حيث أوصى المدرب إدارة نادي الاتحاد بتمديد عقد اللاعب حتى نهاية الموسم الحالي.

وينتظر البرازيلي كاريلي اكتمال صفوف الفريق الكروي بانضمام الثلاثي الأجنبي مارسيلو غروهي، والأرجنتيني ليوناردو جيل والتونسي أنيس البدري، إذ جارٍ التواصل معهم لترتيب إجراءات عودتهم إلى السعودية.

01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441
12:37 AM

"جوناس" يشارك في تدريبات الاتحاد بحامل طبي في الكتف

المدرب أوصى بتمديد عقد الدحيم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
241

شهدت تدريبات الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد مساء اليوم مشاركة اللاعب البرازيلي جوناس في المران مع وضع حامل طبي بسبب تعرضه لإصابة في الكتف.

واصل الفريق الكروي الأول برنامجه التدريبي مساء اليوم، وسط متابعة إدارية، حيث خصص المدرب البرازيلي كاريلي تدريب اليوم للجوانب اللياقية، ويعود الفريق يوم غدٍ للتدريبات الصباحية ضمن جدول برنامج الإعداد.

وتتواصل إدارة الاتحاد مع عددٍ من أندية دوري المحترفين على خوض لقاءات ودية خلال فترة معسكر الفريق في أبها، حيث تم الاتفاق على خوض لقاء ودي مع فريق ضمك يوم ٢٤ يوليو.

وفي سياق متصل حسم البرازيلي فابيو كاريلي مدرب الاتحاد، مصير مدافعه عمار الدحيم الذي ينتهي عقده مع النادي في شهر يوليو، حيث أوصى المدرب إدارة نادي الاتحاد بتمديد عقد اللاعب حتى نهاية الموسم الحالي.

وينتظر البرازيلي كاريلي اكتمال صفوف الفريق الكروي بانضمام الثلاثي الأجنبي مارسيلو غروهي، والأرجنتيني ليوناردو جيل والتونسي أنيس البدري، إذ جارٍ التواصل معهم لترتيب إجراءات عودتهم إلى السعودية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,509
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,577
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,395
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,694

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة