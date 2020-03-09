وجاء إعلان الإيقاف لأسباب وقائية حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين من فيروس ‫كورونا.

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية إيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي والمطاعم مؤقتًا بجميع أمانات وبلديات المملكة كإجراء احترازي حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين من فيروس ‫كورونا.

بجميع مناطق المملكة.. إيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي والمطاعم مؤقتًا محمد المواسي سبق 2020-03-09 أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية إيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي والمطاعم مؤقتًا بجميع أمانات وبلديات المملكة كإجراء احترازي حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين من فيروس ‫كورونا. وجاء إعلان الإيقاف لأسباب وقائية حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين من فيروس ‫كورونا.

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441 12:42 AM

اخر تعديل 09 مارس 2020 - 14 رجب 1441 01:49 AM

بجميع مناطق المملكة.. إيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي والمطاعم مؤقتًا كإجراء احترازي حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين من فيروس ‫كورونا





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أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية إيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي والمطاعم مؤقتًا بجميع أمانات وبلديات المملكة كإجراء احترازي حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين من فيروس ‫كورونا.

وجاء إعلان الإيقاف لأسباب وقائية حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين من فيروس ‫كورونا.