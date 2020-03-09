بجميع مناطق المملكة.. إيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي والمطاعم مؤقتًا
محمد المواسي
سبق
2020-03-09
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية إيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي والمطاعم مؤقتًا بجميع أمانات وبلديات المملكة كإجراء احترازي حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا.
وجاء إعلان الإيقاف لأسباب وقائية حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا.
09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
12:42 AM
اخر تعديل
09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
01:49 AM
بجميع مناطق المملكة.. إيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي والمطاعم مؤقتًا
كإجراء احترازي حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية إيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي والمطاعم مؤقتًا بجميع أمانات وبلديات المملكة كإجراء احترازي حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا.
وجاء إعلان الإيقاف لأسباب وقائية حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا.