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طهران في أزمة مع "AFC" .. هل تنسحب أندية إيران من "أبطال آسيا"؟

إقامة مباريات "الرباعي" وغيره أمام نظرائه السعوديين في ملاعب محايدة

أكّد الاتحاد الإيراني لكرة القدم، أمس الجمعة، أنه سيدرس الرد على قرار الاتحاد الآسيوي للعبة "AFC" بشأن استمرار إقامة مباريات الأندية الإيرانية أمام نظيرتها السعودية في ملاعب محايدة في بطولة دوري أبطال آسيا؛ حيث تشارك أندية: بيرسبوليس وسيباهان والاستقلال وخودرو في النسخة الحالية من البطولة.

وأوضح الاتحاد الإيراني -في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني- أنه تلقى خطاباً رسمياً من الاتحاد الآسيوي يبلغه فيه بقرار استضافة مباريات الأندية الإيرانية بملاعب محايدة.

وأضاف البيان، أن مجلس إدارة الاتحاد عقد اجتماعاً مع جميع الجهات المختصة فور تسلُّم الخطاب، أمس الجمعة، وبدأت المراحل المبكرة لعملية المتابعة الخاصة بسرعة، ومن المقرر أيضاً عقد اجتماع آخر اليوم مع مديري الأندية الإيرانية الأربعة الممثلة في الموسم الجديد من المسابقة لدراسة القرار المناسب الذي يتخذه.

وسيُعلَن الموقف النهائي للأندية الإيرانية في غضون الأيام القليلة المقبلة عقب القرار النهائي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم من خلال موقعه الرسمي؛ فهل تنسحب الأندية الإيرانية من البطولة؟

الاتحاد الإيراني لكرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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طهران في أزمة مع "AFC" .. هل تنسحب أندية إيران من "أبطال آسيا"؟
سبق

أكّد الاتحاد الإيراني لكرة القدم، أمس الجمعة، أنه سيدرس الرد على قرار الاتحاد الآسيوي للعبة "AFC" بشأن استمرار إقامة مباريات الأندية الإيرانية أمام نظيرتها السعودية في ملاعب محايدة في بطولة دوري أبطال آسيا؛ حيث تشارك أندية: بيرسبوليس وسيباهان والاستقلال وخودرو في النسخة الحالية من البطولة.

وأوضح الاتحاد الإيراني -في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني- أنه تلقى خطاباً رسمياً من الاتحاد الآسيوي يبلغه فيه بقرار استضافة مباريات الأندية الإيرانية بملاعب محايدة.

وأضاف البيان، أن مجلس إدارة الاتحاد عقد اجتماعاً مع جميع الجهات المختصة فور تسلُّم الخطاب، أمس الجمعة، وبدأت المراحل المبكرة لعملية المتابعة الخاصة بسرعة، ومن المقرر أيضاً عقد اجتماع آخر اليوم مع مديري الأندية الإيرانية الأربعة الممثلة في الموسم الجديد من المسابقة لدراسة القرار المناسب الذي يتخذه.

وسيُعلَن الموقف النهائي للأندية الإيرانية في غضون الأيام القليلة المقبلة عقب القرار النهائي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم من خلال موقعه الرسمي؛ فهل تنسحب الأندية الإيرانية من البطولة؟

18 يناير 2020 - 23 جمادى الأول 1441
01:03 PM

طهران في أزمة مع "AFC" .. هل تنسحب أندية إيران من "أبطال آسيا"؟

إقامة مباريات "الرباعي" وغيره أمام نظرائه السعوديين في ملاعب محايدة

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محمد البقمي - الرياض
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أكّد الاتحاد الإيراني لكرة القدم، أمس الجمعة، أنه سيدرس الرد على قرار الاتحاد الآسيوي للعبة "AFC" بشأن استمرار إقامة مباريات الأندية الإيرانية أمام نظيرتها السعودية في ملاعب محايدة في بطولة دوري أبطال آسيا؛ حيث تشارك أندية: بيرسبوليس وسيباهان والاستقلال وخودرو في النسخة الحالية من البطولة.

وأوضح الاتحاد الإيراني -في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني- أنه تلقى خطاباً رسمياً من الاتحاد الآسيوي يبلغه فيه بقرار استضافة مباريات الأندية الإيرانية بملاعب محايدة.

وأضاف البيان، أن مجلس إدارة الاتحاد عقد اجتماعاً مع جميع الجهات المختصة فور تسلُّم الخطاب، أمس الجمعة، وبدأت المراحل المبكرة لعملية المتابعة الخاصة بسرعة، ومن المقرر أيضاً عقد اجتماع آخر اليوم مع مديري الأندية الإيرانية الأربعة الممثلة في الموسم الجديد من المسابقة لدراسة القرار المناسب الذي يتخذه.

وسيُعلَن الموقف النهائي للأندية الإيرانية في غضون الأيام القليلة المقبلة عقب القرار النهائي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم من خلال موقعه الرسمي؛ فهل تنسحب الأندية الإيرانية من البطولة؟

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