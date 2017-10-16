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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 7518.37 نقطة

بتداولات تجاوزت 2.7 مليار ريال لأكثر من 100 مليون

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 36.84 نقطة ليقفل عند مستوى 7518.37 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 100 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 76 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: صناعة الورق، وأسمنت السعودية، وصادرات، والسعودي الفرنسي، وأسمنت تبوك الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: المصافي، وتكافل الراجحي، وعناية، وأليانز إس إف، ووقت اللياقة، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.18% و6.13%.

وكانت أسهم شركات: الإنماء، والراجحي، والجزيرة، ودار الأركان، والبحري هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم: الراجحي، والإنماء، وسابك، والمصافي، والبحري هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 127.00 نقطة ليقفل عند مستوى 3620.54 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 180 ألف سهم تقاسمتها 419 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 7518.37 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 36.84 نقطة ليقفل عند مستوى 7518.37 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 100 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 76 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: صناعة الورق، وأسمنت السعودية، وصادرات، والسعودي الفرنسي، وأسمنت تبوك الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: المصافي، وتكافل الراجحي، وعناية، وأليانز إس إف، ووقت اللياقة، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.18% و6.13%.

وكانت أسهم شركات: الإنماء، والراجحي، والجزيرة، ودار الأركان، والبحري هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم: الراجحي، والإنماء، وسابك، والمصافي، والبحري هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 127.00 نقطة ليقفل عند مستوى 3620.54 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 180 ألف سهم تقاسمتها 419 صفقة.

16 أكتوبر 2019 - 17 صفر 1441
04:17 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 7518.37 نقطة

بتداولات تجاوزت 2.7 مليار ريال لأكثر من 100 مليون

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 36.84 نقطة ليقفل عند مستوى 7518.37 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 100 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 76 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: صناعة الورق، وأسمنت السعودية، وصادرات، والسعودي الفرنسي، وأسمنت تبوك الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: المصافي، وتكافل الراجحي، وعناية، وأليانز إس إف، ووقت اللياقة، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.18% و6.13%.

وكانت أسهم شركات: الإنماء، والراجحي، والجزيرة، ودار الأركان، والبحري هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم: الراجحي، والإنماء، وسابك، والمصافي، والبحري هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 127.00 نقطة ليقفل عند مستوى 3620.54 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 180 ألف سهم تقاسمتها 419 صفقة.

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بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,204
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,847
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,956
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,694

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