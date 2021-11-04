النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 45 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 32 خلال الـ 24 ساعة الماضية

أمير جازان بالنيابة يدشن مركز طب الأسنان التخصصي

على مساحة 3400 متر مربع وبقيمة إجمالية 30 مليون ريال

دشن أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، مركز طب الأسنان التخصصي بجازان، بقيمة إجمالية بلغت 30 مليون ريال.

واستمع أمير منطقة جازان بالنيابة إلى لشرح مفصل من المدير العام للشؤون الصحية بجازان، عبدالرحمن بن دبي الحربي، عن المركز الذي أُنشئ على مساحة بلغت أكثر من 3400 متر مربع، وفق الطرق الحديثة والتصاميم الهندسية ذات البيئة الجمالية المتميزة، ويضم 50 عيادة طبية مجهزة طبياً في مختلف اختصاصات صحة الفم والأسنان، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات لمرضى صحة الفم والأسنان بالمنطقة، إضافة لعمل العيادات الافتراضية الرقمية على توفر الخدمات الاستشارية والتوعوية والتثقيفية للمرضى وللأطباء في المستشفيات والمراكز الأخرى بجازان، وما يتوافر به من كوادر طبية متخصصة يزيد عددهم على 230 طبيباً ومساعد طبيب أسنان مؤهلين ومصنفين استشاريين وأخصائيين ومقيمين في مختلف اختصاصات الأسنان الدقيقة، إضافة إلى الكوادر الفنية والإدارية المؤهلة.

واطّلع أمير منطقة جازان بالإنابة على الأقسام المساندة بالمركز وما يتوافر بها من تجهيزات طبية حديثة ستسهم في تقديم الخدمات الصحية للمرضى بجودة عالية، كخدمات الأشعة الجدارية والبانوراما وثلاثية الأبعاد، ومعامل الأسنان المتقدمة والمتطورة، والتعقيم المركزي، والاستقبال والتنسيق الطبي، والسجلات الطبية، وآلية عمل المركز الذي سيسهم في تقليص أوقات انتظار المرضى في الحصول على الخدمة من خلال إتاحة أكثر من 3000 موعد للمرضى في الأسبوع.

ونوه أمير جازان بالنيابة، بدعم وحرص ومتابعة القيادة الرشيدة لتقديم أفضل الخدمات الصحية والطبية للمواطنين والمقيمين بالمنطقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير جازان بالنيابة يدشن مركز طب الأسنان التخصصي
سبق

دشن أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، مركز طب الأسنان التخصصي بجازان، بقيمة إجمالية بلغت 30 مليون ريال.

واستمع أمير منطقة جازان بالنيابة إلى لشرح مفصل من المدير العام للشؤون الصحية بجازان، عبدالرحمن بن دبي الحربي، عن المركز الذي أُنشئ على مساحة بلغت أكثر من 3400 متر مربع، وفق الطرق الحديثة والتصاميم الهندسية ذات البيئة الجمالية المتميزة، ويضم 50 عيادة طبية مجهزة طبياً في مختلف اختصاصات صحة الفم والأسنان، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات لمرضى صحة الفم والأسنان بالمنطقة، إضافة لعمل العيادات الافتراضية الرقمية على توفر الخدمات الاستشارية والتوعوية والتثقيفية للمرضى وللأطباء في المستشفيات والمراكز الأخرى بجازان، وما يتوافر به من كوادر طبية متخصصة يزيد عددهم على 230 طبيباً ومساعد طبيب أسنان مؤهلين ومصنفين استشاريين وأخصائيين ومقيمين في مختلف اختصاصات الأسنان الدقيقة، إضافة إلى الكوادر الفنية والإدارية المؤهلة.

واطّلع أمير منطقة جازان بالإنابة على الأقسام المساندة بالمركز وما يتوافر بها من تجهيزات طبية حديثة ستسهم في تقديم الخدمات الصحية للمرضى بجودة عالية، كخدمات الأشعة الجدارية والبانوراما وثلاثية الأبعاد، ومعامل الأسنان المتقدمة والمتطورة، والتعقيم المركزي، والاستقبال والتنسيق الطبي، والسجلات الطبية، وآلية عمل المركز الذي سيسهم في تقليص أوقات انتظار المرضى في الحصول على الخدمة من خلال إتاحة أكثر من 3000 موعد للمرضى في الأسبوع.

ونوه أمير جازان بالنيابة، بدعم وحرص ومتابعة القيادة الرشيدة لتقديم أفضل الخدمات الصحية والطبية للمواطنين والمقيمين بالمنطقة.

04 نوفمبر 2021 - 29 ربيع الأول 1443
03:49 PM

أمير جازان بالنيابة يدشن مركز طب الأسنان التخصصي

على مساحة 3400 متر مربع وبقيمة إجمالية 30 مليون ريال

A A A
فهد كاملي - جازان
0
409

دشن أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، مركز طب الأسنان التخصصي بجازان، بقيمة إجمالية بلغت 30 مليون ريال.

واستمع أمير منطقة جازان بالنيابة إلى لشرح مفصل من المدير العام للشؤون الصحية بجازان، عبدالرحمن بن دبي الحربي، عن المركز الذي أُنشئ على مساحة بلغت أكثر من 3400 متر مربع، وفق الطرق الحديثة والتصاميم الهندسية ذات البيئة الجمالية المتميزة، ويضم 50 عيادة طبية مجهزة طبياً في مختلف اختصاصات صحة الفم والأسنان، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات لمرضى صحة الفم والأسنان بالمنطقة، إضافة لعمل العيادات الافتراضية الرقمية على توفر الخدمات الاستشارية والتوعوية والتثقيفية للمرضى وللأطباء في المستشفيات والمراكز الأخرى بجازان، وما يتوافر به من كوادر طبية متخصصة يزيد عددهم على 230 طبيباً ومساعد طبيب أسنان مؤهلين ومصنفين استشاريين وأخصائيين ومقيمين في مختلف اختصاصات الأسنان الدقيقة، إضافة إلى الكوادر الفنية والإدارية المؤهلة.

واطّلع أمير منطقة جازان بالإنابة على الأقسام المساندة بالمركز وما يتوافر بها من تجهيزات طبية حديثة ستسهم في تقديم الخدمات الصحية للمرضى بجودة عالية، كخدمات الأشعة الجدارية والبانوراما وثلاثية الأبعاد، ومعامل الأسنان المتقدمة والمتطورة، والتعقيم المركزي، والاستقبال والتنسيق الطبي، والسجلات الطبية، وآلية عمل المركز الذي سيسهم في تقليص أوقات انتظار المرضى في الحصول على الخدمة من خلال إتاحة أكثر من 3000 موعد للمرضى في الأسبوع.

ونوه أمير جازان بالنيابة، بدعم وحرص ومتابعة القيادة الرشيدة لتقديم أفضل الخدمات الصحية والطبية للمواطنين والمقيمين بالمنطقة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,096
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,961
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,084
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,157

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التحليل العقاري والتضليل..!

التحليل العقاري والتضليل..!

عبدالرحمن المرشد
قرداحي.. وقصة الذئب

قرداحي.. وقصة الذئب

ماجد البريكان
أحمق من.. "وزير"

أحمق من.. "وزير"

مها الجبر
"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

حسن آل عمير
الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

ماجد الحربي
"قرداحي" يستعين بصديق السوء

"قرداحي" يستعين بصديق السوء

علي آل شرمة
هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي
مهارات في التعامل الوظيفي

مهارات في التعامل الوظيفي

عبدالغني الشيخ
خُذْها ولا تُشاوِر؟

خُذْها ولا تُشاوِر؟

عبدالرحمن المرشد
الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة