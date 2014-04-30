"الغذاء والدواء" تمدّد مهلة قيد الأجهزة والمنتجات الطبية منخفضة الخطورة

قرار يخص غير المعقمة وغير المعدة لإجراءات القياس في "السجل الوطني"

مدّدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مهلة قيد الأجهزة والمنتجات الطبية منخفضة الخطورة (Class 1) غير المعقمة وغير المعدة لإجراءات القياس، في نظام السجل الوطني للأجهزة والمنتجات الطبية، وذلك حتى تاريخ 01 / 01 / 1440هـ، الموافق 11 / 09 / 2018م.

ووفق الهيئة، يأتي التدرج في تطبيق لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية على مراحل لضمان عدم تأثر مقدمي الرعاية الصحية والمرضى فيما يتعلق بتوافر الأجهزة والمنتجات الطبية في السوق السعودية.

ودعت "الهيئة" ممثلي منشآت الأجهزة والمنتجات الطبية، إلى الاستفادة من تمديد المدة المحددة والتقيد بها، مشيرةً إلى أنه لن يُسمح بدخول أيّ منتج من خلال المنافذ ولا تسويقه داخل المملكة بعد التاريخ المحدّد إلا باستيفاء جميع متطلبات الهيئة.

وكانت "الغذاء والدواء" قد نشرت، في المحرم الماضي، الإجراءات التي ستتخذها بخصوص الأجهزة والمنتجات الطبية منخفضة الخطورة (Class 1) غير المعقمة وغير المعدة لإجراءات القياس.