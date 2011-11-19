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تفوقوا في دراستهم فكافأتهم مدرستهم بهذه الطريقة التحفيزية

تهدف إلى بذل مزيد من الجهد والتفوق وتشجيع باقي زملائهم

قام مدير ثانوية أم القرى بمحافظة النماص صالح بن حاسن؛ والمرشد الطلابي حزام الشهري؛ بمبادرة جميلة باصطحاب الطلاب المتميزين إلى رحلة إفطار قصيرة بإحدى الحدائق القريبة من المدرسة، إعجاباً بما حقّقوه من تميُّز دراسي وأخلاقي خلال الدراسة.

وتعد هذه البادرة رائعة وتحفيزية للطلاب لبذل المزيد ورسالة لبقية زملائهم للاقتداء بهم، وتمّ تكريم الطلاب المتميزين بحضور هيئة التدريس وطلاب المدرسة.

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تفوقوا في دراستهم فكافأتهم مدرستهم بهذه الطريقة التحفيزية
سبق

قام مدير ثانوية أم القرى بمحافظة النماص صالح بن حاسن؛ والمرشد الطلابي حزام الشهري؛ بمبادرة جميلة باصطحاب الطلاب المتميزين إلى رحلة إفطار قصيرة بإحدى الحدائق القريبة من المدرسة، إعجاباً بما حقّقوه من تميُّز دراسي وأخلاقي خلال الدراسة.

وتعد هذه البادرة رائعة وتحفيزية للطلاب لبذل المزيد ورسالة لبقية زملائهم للاقتداء بهم، وتمّ تكريم الطلاب المتميزين بحضور هيئة التدريس وطلاب المدرسة.

19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440
09:35 AM

تفوقوا في دراستهم فكافأتهم مدرستهم بهذه الطريقة التحفيزية

تهدف إلى بذل مزيد من الجهد والتفوق وتشجيع باقي زملائهم

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ظافر الشهري - النماص
4
7,432

قام مدير ثانوية أم القرى بمحافظة النماص صالح بن حاسن؛ والمرشد الطلابي حزام الشهري؛ بمبادرة جميلة باصطحاب الطلاب المتميزين إلى رحلة إفطار قصيرة بإحدى الحدائق القريبة من المدرسة، إعجاباً بما حقّقوه من تميُّز دراسي وأخلاقي خلال الدراسة.

وتعد هذه البادرة رائعة وتحفيزية للطلاب لبذل المزيد ورسالة لبقية زملائهم للاقتداء بهم، وتمّ تكريم الطلاب المتميزين بحضور هيئة التدريس وطلاب المدرسة.

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