النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عقب تقرير"سبق".. "جامعة تربة" تبدأ في استبدال الكراسي المتهالكة بأخرى جديدة

تكدس الطالبات لا يزال حاضراً.. وأولياء الأمور يناشدون بحلول سريعة

رصدت عدسة (مواطن) صباح اليوم، وصول شاحنة مليئة بالكراسي التعليمية لمقر الكلية الجامعية بتربة، وأوضحت الصور عملية تبديل العاملين للكراسي المتهالكة بكراسي من نوع آخر بحالة جيدة.

ويأتي هذا التجاوب السريع تفاعلاً من إدارة "جامعة الطائف" بعد إطلاعها مؤخراً على واقع الكلية بتربة، في ظل الحرص الشديد من عميد "جامعة الطائف" لتوفير البيئة التعليمية للطلاب والطالبات بالمقر الرئيس والفروع التابعة للجامعة، على أن يستفيد الطلاب والطالبات في سنوات دراستهم من البرامج والمرافق التي وفّرتها الجامعة لخدمتهم.

جاء ذلك بعدما نشرت "سبق" تقريراً عن تهالك بعض الكراسي بمقر الكلية، بعد أن تزايدت شكاوى عدد من الأهالي، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لكراسي متهالكة أثارت استياء الطالبات من داخل قاعات تعليمية بالكلية الجامعية بتربة، والتي كانت ضمن معاناة الطالبات لعدم صلاحياتها للاستخدام نظراً لسوء حالتها.

وكانت "سبق" قد تَلَقّت عددًا من شكاوى أولياء الأمور بسبب تكدس يفوق أعداد الطاقة الاستيعابية التي تتحملها الفصول بالكلية الجامعية بمحافظة تربة؛ نظرًا لإغلاق مبنى كلية الآداب والتربية ونقل الطالبات إلى المبنى العلمي.

وأوضح المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام بجامعة الطائف الدكتور سطام بن ربيع العتيبي، في وقت سابق، أنه لا يوجد هناك أي تكدس، وأن إدارة الكلية أعدت خطة مسبقة تمهيدًا لدمج المبنيين، شَمِلت العمل على توسيع وزيادة وإنشاء قاعات دراسية جديدة.

وعبر عدد من المواطنين عن شكرهم الجزيل لجامعة الطائف لسرعة التجاوب بتبديل الكراسي المتهالكة، متمنين التفاعل أيضاً في نقل الطالبات بكلية الآداب لمبنى آخر بعيداً عن التكدس في الحاصل حالياً في المبنى العلمي.

الكلية الجامعية بتربة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
عقب تقرير"سبق".. "جامعة تربة" تبدأ في استبدال الكراسي المتهالكة بأخرى جديدة
سبق

رصدت عدسة (مواطن) صباح اليوم، وصول شاحنة مليئة بالكراسي التعليمية لمقر الكلية الجامعية بتربة، وأوضحت الصور عملية تبديل العاملين للكراسي المتهالكة بكراسي من نوع آخر بحالة جيدة.

ويأتي هذا التجاوب السريع تفاعلاً من إدارة "جامعة الطائف" بعد إطلاعها مؤخراً على واقع الكلية بتربة، في ظل الحرص الشديد من عميد "جامعة الطائف" لتوفير البيئة التعليمية للطلاب والطالبات بالمقر الرئيس والفروع التابعة للجامعة، على أن يستفيد الطلاب والطالبات في سنوات دراستهم من البرامج والمرافق التي وفّرتها الجامعة لخدمتهم.

جاء ذلك بعدما نشرت "سبق" تقريراً عن تهالك بعض الكراسي بمقر الكلية، بعد أن تزايدت شكاوى عدد من الأهالي، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لكراسي متهالكة أثارت استياء الطالبات من داخل قاعات تعليمية بالكلية الجامعية بتربة، والتي كانت ضمن معاناة الطالبات لعدم صلاحياتها للاستخدام نظراً لسوء حالتها.

وكانت "سبق" قد تَلَقّت عددًا من شكاوى أولياء الأمور بسبب تكدس يفوق أعداد الطاقة الاستيعابية التي تتحملها الفصول بالكلية الجامعية بمحافظة تربة؛ نظرًا لإغلاق مبنى كلية الآداب والتربية ونقل الطالبات إلى المبنى العلمي.

وأوضح المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام بجامعة الطائف الدكتور سطام بن ربيع العتيبي، في وقت سابق، أنه لا يوجد هناك أي تكدس، وأن إدارة الكلية أعدت خطة مسبقة تمهيدًا لدمج المبنيين، شَمِلت العمل على توسيع وزيادة وإنشاء قاعات دراسية جديدة.

وعبر عدد من المواطنين عن شكرهم الجزيل لجامعة الطائف لسرعة التجاوب بتبديل الكراسي المتهالكة، متمنين التفاعل أيضاً في نقل الطالبات بكلية الآداب لمبنى آخر بعيداً عن التكدس في الحاصل حالياً في المبنى العلمي.

19 أكتوبر 2019 - 20 صفر 1441
03:02 PM

عقب تقرير"سبق".. "جامعة تربة" تبدأ في استبدال الكراسي المتهالكة بأخرى جديدة

تكدس الطالبات لا يزال حاضراً.. وأولياء الأمور يناشدون بحلول سريعة

A A A
متعب البقمي - تربة
1
4,342

رصدت عدسة (مواطن) صباح اليوم، وصول شاحنة مليئة بالكراسي التعليمية لمقر الكلية الجامعية بتربة، وأوضحت الصور عملية تبديل العاملين للكراسي المتهالكة بكراسي من نوع آخر بحالة جيدة.

ويأتي هذا التجاوب السريع تفاعلاً من إدارة "جامعة الطائف" بعد إطلاعها مؤخراً على واقع الكلية بتربة، في ظل الحرص الشديد من عميد "جامعة الطائف" لتوفير البيئة التعليمية للطلاب والطالبات بالمقر الرئيس والفروع التابعة للجامعة، على أن يستفيد الطلاب والطالبات في سنوات دراستهم من البرامج والمرافق التي وفّرتها الجامعة لخدمتهم.

جاء ذلك بعدما نشرت "سبق" تقريراً عن تهالك بعض الكراسي بمقر الكلية، بعد أن تزايدت شكاوى عدد من الأهالي، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لكراسي متهالكة أثارت استياء الطالبات من داخل قاعات تعليمية بالكلية الجامعية بتربة، والتي كانت ضمن معاناة الطالبات لعدم صلاحياتها للاستخدام نظراً لسوء حالتها.

وكانت "سبق" قد تَلَقّت عددًا من شكاوى أولياء الأمور بسبب تكدس يفوق أعداد الطاقة الاستيعابية التي تتحملها الفصول بالكلية الجامعية بمحافظة تربة؛ نظرًا لإغلاق مبنى كلية الآداب والتربية ونقل الطالبات إلى المبنى العلمي.

وأوضح المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام بجامعة الطائف الدكتور سطام بن ربيع العتيبي، في وقت سابق، أنه لا يوجد هناك أي تكدس، وأن إدارة الكلية أعدت خطة مسبقة تمهيدًا لدمج المبنيين، شَمِلت العمل على توسيع وزيادة وإنشاء قاعات دراسية جديدة.

وعبر عدد من المواطنين عن شكرهم الجزيل لجامعة الطائف لسرعة التجاوب بتبديل الكراسي المتهالكة، متمنين التفاعل أيضاً في نقل الطالبات بكلية الآداب لمبنى آخر بعيداً عن التكدس في الحاصل حالياً في المبنى العلمي.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,325
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,924
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,023
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,789

كاريكاتير

توقيع ترامب يجبر أردوغان على الانسحاب من سوريا⁩

المقالات

ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

محمد الصيـعري
قائد ناجح أو مدير فاشل

قائد ناجح أو مدير فاشل

منى الرشيدي
"منشآت".. الحل الأسرع للحالمين

"منشآت".. الحل الأسرع للحالمين

يحيى فقيهي
أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

محمد المنيع
هل ما نفعله جهل؟

هل ما نفعله جهل؟

صالح مطر الغامدي
العالم.. بتوقيت الرياض

العالم.. بتوقيت الرياض

عبدالغني الشيخ
"المعاكسات" وقانون التشهير

"المعاكسات" وقانون التشهير

عبدالرحمن المرشد
أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

ساير المنيعي
أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

ماجد الحربي
"الترفيه" من قمة الهرم

"الترفيه" من قمة الهرم

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة