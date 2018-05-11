"الفيصل" يجتمع برؤساء الاتحادات الرياضيّة لمناقشة الأنشطة في ظل جائحة كورونا

مؤكّداً حرص القيادة ودعمها للقطاع الرياضي

عقد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعوديّة، اجتماعاً جرى من خلال التواصل (عن بُعد) برؤساء الاتحادات الرياضيّة وذلك لمناقشة عدد من الجوانب المتعلقة بأنشطة وبرامج الاتحادات في ظل جائحة كورونا وتعليق النشاط الرياضي. وأوضح " الفيصل " أن المرحلة الحاليّة بالرغم من صعوبتها على القطاع الرياضي في كل أنحاء العالم إلا أنها تحدٍّ سنخرج منه جميعاً أقوى بمشيئة الله ولعل مبادرات الاتحادات وعملها خلال الفترة الماضية دليل قدرتها على معالجة المعوّقات التي تواجه اللاعبين بتطوير منظومة إلكترونية متماسكة لخدمة الاتحادات والرياضيين بشكل احترافي ومستدام.

وتطرق الرئيس خلال الاجتماع لخطّة اللجنة الأولمبيّة لانشاء منصة إلكترونية بالتعاون مع الاتحادات الرياضيّة لمتابعة أداء الرياضيين بشكل دقيق ومستمر، حيث يتم العمل حالياً على تطبيق منظومة إلكترونية متكاملة لتوحيد جهود الاتحادات وتقييم تطوّر أداء اللاعبين واللاعبات بشكل يومي وهو ما يتيح المجال للمسؤولين للإطلاع بصورة دائمة ومدار الساعة، إضافة إلى إيجاد بوابة إلكترونية موحّدة لكل المعاملات والخدمات الإداريّة تربط ما بين الاتحادات الرياضيّة واللجنة الأولمبية لتسهيل إجراءات العمل.

كما تحدّث " الفيصل" عن إستراتيجية اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضيّة وما تحظى به من اهتمام وحرص سمو ولي العهد - حفظه الله - لتطوير القطاع الرياضي ووضع مؤشرات أداء واضحة تقيس تقدّم الأعمال للوصول إلى أهداف نتطلع لتحقيقها، كما أكد على إقامة الإنتخابات للاتحاداث الرياضيّة في موعدها آخر العام، وحثّ جميع الاتحادات الرياضيّة على تأسيس "لجنة الرياضيين" في كل اتحاد وذلك للاستماع بشكل مستمر لتوصيات اللاعبين واللاعبات كما هو معمول به في اللجنة الأولمبيّة، وهي أحد التوصيات التي خرج بها الاجتماع الذي عقده سموّه بلجنة الرياضيين مؤخّراً.

كما ناقش الأمير عبدالعزيز مع رؤساء الاتحادات الرياضيّة المقترحات والآراء بهدف تحويل كل التحديات التي تواجهها الاتحادات الرياضيّة حالياً إلى فرص يتم استثمارها للتطوير من آليات العمل فيما يعود بالنفع على اللاعبين واللاعبات في المملكة العربيّة السعوديّة.

وفي الختام قدّم الرئيس شكره لكل الاتحادات الرياضيّة على المجهودات المميّزة التي تمّت خلال هذه الفترة من متابعة للتدريبات والأنشطة التي تمّت عن بعد، وحثّ الجميع على زيادة هذه البرامج ووضع مصلحة اللاعبين واللاعبات دائماً في مقدّمة هذه البرامج خصوصاً اللاعبين المتأهلين أو المتوقّع تأهلهم للبطولات الدوليّة والألعاب الأولمبية، مؤكداً على الدور المهمّ الذي سيلعبه كل اتحاد رياضي واللجنة الأولمبيّة في هذه المرحلة، بالتنسيق مع الاتحادات الدوليّة واللجنة الأولمبية الدوليّة، لضمان عودة النشاط الرياضي السعودي بشكل أقوى.