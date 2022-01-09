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النيابة العامة والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات يوقعان مذكرة تفاهم

لتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهتين ونشر الوعي المجتمعي

في إطار جهود النيابة العامة للتكامل مع مؤسسات الدولة تحقيقاً لمتطلبات ومستهدفات رؤية 2030، وقّع مدير الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية منصور بن سعيد القحطاني، اليوم الأحد، بمقر النيابة العامة بالرياض، مذكرة تفاهم مع مدير عام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات د. فيصل بن عبدالعزيز التميمي؛ بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهتين.

وتضمّنت المذكرة العمل على نشر الوعي المجتمعي بخطورة تسريب الوثائق وإيضاح العواقب المترتبة على هذا الفعل والواردة في نظام "عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها"، إضافةً إلى بناء علاقة تكاملية مؤسسية بين الطرفين بما ينسجم مع دور كل منهما لرفع مستوى المشاركة المجتمعية ونشر ثقافة المحافظة على الوثائق وتعزيزها، وتسهيل الحصول على البيانات والمعلومات المتعلقة بالوثائق الرسمية، وتطوير آليات التدريب بينهما.

ويأتي توقيع المذكرة استجابة لحرص النيابة العامة والمركز الوطني للوثائق على تحقيق تعاون مثمر وبنّاء؛ سعياً لتطوير ودعم أُطر التفاهم المشترك، في سبيل تأسيس بيئة تعاون إيجابي مشترك ومستمر.

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النيابة العامة والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات يوقعان مذكرة تفاهم
سبق

في إطار جهود النيابة العامة للتكامل مع مؤسسات الدولة تحقيقاً لمتطلبات ومستهدفات رؤية 2030، وقّع مدير الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية منصور بن سعيد القحطاني، اليوم الأحد، بمقر النيابة العامة بالرياض، مذكرة تفاهم مع مدير عام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات د. فيصل بن عبدالعزيز التميمي؛ بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهتين.

وتضمّنت المذكرة العمل على نشر الوعي المجتمعي بخطورة تسريب الوثائق وإيضاح العواقب المترتبة على هذا الفعل والواردة في نظام "عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها"، إضافةً إلى بناء علاقة تكاملية مؤسسية بين الطرفين بما ينسجم مع دور كل منهما لرفع مستوى المشاركة المجتمعية ونشر ثقافة المحافظة على الوثائق وتعزيزها، وتسهيل الحصول على البيانات والمعلومات المتعلقة بالوثائق الرسمية، وتطوير آليات التدريب بينهما.

ويأتي توقيع المذكرة استجابة لحرص النيابة العامة والمركز الوطني للوثائق على تحقيق تعاون مثمر وبنّاء؛ سعياً لتطوير ودعم أُطر التفاهم المشترك، في سبيل تأسيس بيئة تعاون إيجابي مشترك ومستمر.

09 يناير 2022 - 6 جمادى الآخر 1443
03:19 PM

النيابة العامة والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات يوقعان مذكرة تفاهم

لتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهتين ونشر الوعي المجتمعي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في إطار جهود النيابة العامة للتكامل مع مؤسسات الدولة تحقيقاً لمتطلبات ومستهدفات رؤية 2030، وقّع مدير الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية منصور بن سعيد القحطاني، اليوم الأحد، بمقر النيابة العامة بالرياض، مذكرة تفاهم مع مدير عام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات د. فيصل بن عبدالعزيز التميمي؛ بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهتين.

وتضمّنت المذكرة العمل على نشر الوعي المجتمعي بخطورة تسريب الوثائق وإيضاح العواقب المترتبة على هذا الفعل والواردة في نظام "عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها"، إضافةً إلى بناء علاقة تكاملية مؤسسية بين الطرفين بما ينسجم مع دور كل منهما لرفع مستوى المشاركة المجتمعية ونشر ثقافة المحافظة على الوثائق وتعزيزها، وتسهيل الحصول على البيانات والمعلومات المتعلقة بالوثائق الرسمية، وتطوير آليات التدريب بينهما.

ويأتي توقيع المذكرة استجابة لحرص النيابة العامة والمركز الوطني للوثائق على تحقيق تعاون مثمر وبنّاء؛ سعياً لتطوير ودعم أُطر التفاهم المشترك، في سبيل تأسيس بيئة تعاون إيجابي مشترك ومستمر.

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