النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

رسمياً.. المحكمة العليا: يوم غد الثلاثاء أول أيام عيد الفطر

"بنك الرياض" يساهم في الإفراج عن 11 موقوفًا في قضايا مالية

بسداد مديونيتهم عبر خدمة "فرجت" التي أطلقتها الداخلية مؤخرًا

أعلن بنك الرياض، ضمن مسؤليته الاجتماعية -ممثلة في برنامج "بكرة"- عن مساهمته بالإفراج عن 11 شخصًا من الموقوفين في القضايا المالية، بسداد مديونيتهم عبر خدمة "فرجت" والتي أطلقتها وزارة الداخلية مؤخرًا، وتمنح الخدمة فرصة المساهمة بالإفراج عن أحد الموقوفين بقضايا مالية، عبر تحويل مبلغ من المال إلى الجهات المعنية إلكترونيًّا عبر منصة «أبشر».

وتهدف مساهمة بنك الرياض إلى تقديم ممارسات ذات قيمة ومزايا تتماشى مع استراتيجيته وأنشطته؛ حيث تقوم استراتيجية البنك للمسؤولية الاجتماعية على أربع ركائز رئيسية وهي: "البيئة، المجتمع، الاقتصاد، المعرفة".

ويحرص بنك الرياض على أن يكون عضوًا قياديًّا في الممارسات المستدامة التي من شأنها إضفاء قيمة للموظفين والعملاء وأصحاب العلاقة والمجتمع بأسره في المملكة العربية السعودية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"بنك الرياض" يساهم في الإفراج عن 11 موقوفًا في قضايا مالية
سبق

أعلن بنك الرياض، ضمن مسؤليته الاجتماعية -ممثلة في برنامج "بكرة"- عن مساهمته بالإفراج عن 11 شخصًا من الموقوفين في القضايا المالية، بسداد مديونيتهم عبر خدمة "فرجت" والتي أطلقتها وزارة الداخلية مؤخرًا، وتمنح الخدمة فرصة المساهمة بالإفراج عن أحد الموقوفين بقضايا مالية، عبر تحويل مبلغ من المال إلى الجهات المعنية إلكترونيًّا عبر منصة «أبشر».

وتهدف مساهمة بنك الرياض إلى تقديم ممارسات ذات قيمة ومزايا تتماشى مع استراتيجيته وأنشطته؛ حيث تقوم استراتيجية البنك للمسؤولية الاجتماعية على أربع ركائز رئيسية وهي: "البيئة، المجتمع، الاقتصاد، المعرفة".

ويحرص بنك الرياض على أن يكون عضوًا قياديًّا في الممارسات المستدامة التي من شأنها إضفاء قيمة للموظفين والعملاء وأصحاب العلاقة والمجتمع بأسره في المملكة العربية السعودية.

03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
01:47 PM

"بنك الرياض" يساهم في الإفراج عن 11 موقوفًا في قضايا مالية

بسداد مديونيتهم عبر خدمة "فرجت" التي أطلقتها الداخلية مؤخرًا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
33
9,363

أعلن بنك الرياض، ضمن مسؤليته الاجتماعية -ممثلة في برنامج "بكرة"- عن مساهمته بالإفراج عن 11 شخصًا من الموقوفين في القضايا المالية، بسداد مديونيتهم عبر خدمة "فرجت" والتي أطلقتها وزارة الداخلية مؤخرًا، وتمنح الخدمة فرصة المساهمة بالإفراج عن أحد الموقوفين بقضايا مالية، عبر تحويل مبلغ من المال إلى الجهات المعنية إلكترونيًّا عبر منصة «أبشر».

وتهدف مساهمة بنك الرياض إلى تقديم ممارسات ذات قيمة ومزايا تتماشى مع استراتيجيته وأنشطته؛ حيث تقوم استراتيجية البنك للمسؤولية الاجتماعية على أربع ركائز رئيسية وهي: "البيئة، المجتمع، الاقتصاد، المعرفة".

ويحرص بنك الرياض على أن يكون عضوًا قياديًّا في الممارسات المستدامة التي من شأنها إضفاء قيمة للموظفين والعملاء وأصحاب العلاقة والمجتمع بأسره في المملكة العربية السعودية.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,284
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,122
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,276
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,870

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

قمم ثلاث.. مصير واحد

قمم ثلاث.. مصير واحد

سعيد آل جندب
منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

حمد العرق الغفراني
السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

حواء القرني
قمم مكة تجمع الأمة

قمم مكة تجمع الأمة

سلطان رديف
عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عبدالغني الشيخ
"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

عبدالرحمن القحطاني
هدية المملكة للأمة العربية

هدية المملكة للأمة العربية

ماجد البريكان
من مكة تستمر العطاءات..!

من مكة تستمر العطاءات..!

صالح المسلّم
راتب شهر رمضان.. غير..!!

راتب شهر رمضان.. غير..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة