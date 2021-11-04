شرطة مكة المكرمة تسترد 8 مركبات مسروقة بجدة وتقبض على سارقها

جرى إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وأُحيل إلى النيابة العامة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها؛ أسفرت عن تَمَكّن الجهات الأمنية بالمنطقة من استرداد 8 مركبات مسروقة، والقبض على سارقها، وهو مقيم من الجنسية اليمنية بمحافظة جدة، وجرى إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى فرع النيابة العامة.